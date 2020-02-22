22 минуты назад
В Ельце обнаружили контрафактные Nike и Adidas
Все товары вскоре уничтожат, а владельцу магазина придется заплатить солидный штраф за нарушение интересов правообладателей лейблов.
Торговлю подделками лейблов Nike и Adidas вычислили в рамках проверки магазина «Одевайка» в 2019 году. Спортивные костюмы и брюки изъяли из торговой точки и отправили на экспертизу. Эксперты установили, одежда - контрафакт. В отношении предпринимателя завели административное дело по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ. В ходе расследования было установлено, что предприниматель не имел прав на реализацию продукции Nike и Adidas. Эксперты установили, что предприниматель причинил правообладателям ущерб на 329 678 рублей. Бизнесмен признался в торговле контрафактом.
Предпринимателю назначили минимальный штраф, предусмотренный санкциями статьи, и отправили весь его товар на утилизацию.