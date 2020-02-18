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17 минут назад

В России выросло число нерегулярных потребителей наркотиков

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В России выросло число нерегулярных потребителей наркотиков

При этом доля людей с диагнозом «наркомания» снижается

В России растет число наркопотребителей, которые употребляют психоактивные вещества, но не постоянно. При этом доля людей с диагнозом «наркомания» снижается. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование Института социологии РАН.

В документе говорится, что эти люди «создают видимость законопослушных граждан», аккуратно обращаются с наркотиками выбирают более безопасные их разновидности, не привлекают внимание полиции и врачей. Они разработали стратегии самосдерживания, не страдают от физической зависимости, но признают психологическую. Благодаря такому механизму им удается сохранить свой социальный статус, однако их сложно выявить и подсчитать.

"Эпизодические" потребители обычно имеют сложности в семье или на работе из-за своих пристрастий, однако они не видят или не хотят видеть эти проблемы. И через 15 лет зависимость переходит из легкой формы в серьезную. Употребление ПАВ ("легких" наркотиков) рано или поздно приводит к формированию не только психологической, но и физической зависимости.

"Дело в том, что примерно восемь из десяти людей с тяжелой зависимостью начали свою наркокарьеру с так называемых легких препаратов", — пояснил заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии РУДН Александр Березкин.
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