Спорт

51 минуту назад

Ученики добились присвоения своему педагогу звания Заслуженного тренера России

3 500
#Кикбоксинг #Виктор Шилов #Дмитрий Красичков #Заслуженный тренер
Ученики добились присвоения своему педагогу звания Заслуженного тренера России

Досадный пробел был устранён, и Виктор Шилов наконец-то получит высшее тренерское звание.

В Липецк наконец-то пришли документы о присвоении 69-летнему Виктору Шилову звания Заслуженного тренера России.

Виктора Шилова можно считать «забытым героем». Подготовив нескольких чемпионов Росси и мира по кибоксингу, он, тем не менее, не имел высшего тренерского звания, которое ему давно было положено.

Тревогу забили ученики Виктора Ивановича и прежде всего его самый титулованный воспитанник 3-кратный чемпион мира Дмитрий Красичков. Как рассказал GOROD48 Дмитрий Красичков, ему пришлось обивать пороги многих кабинетов, писать письма и обращения, в том числе два – к президенту РФ Владимиру Путину.

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Виктор Шилов и Дмитрий Красичков.

Многое в восстановлении справедливости сделали и начальник областного управления по физической культуре и спорту Михаил Маринин, и президент Липецкой областной федерации кикбоксинга Геннадий Пышов и другие неравнодушные люди.

В итоге в четверг, 20 февраля, Виктору Шилову вручат заветное удостоверение во время открытия в зале ОК СШОР (бывший «Спартак») традиционного турнира, посвященного выводу советских войск из Афганистана.

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У Виктора Шилова было немало наград, но главной тренерской по недосмотру не было.

Виктор Шилов тренерскую деятельность начал в 1989 году. Его можно назвать «папой липецкого кикбоксинга». Именно его воспитанник Вадим Торопцев в 1994 году добился первого серьёзного успеха в этом виде спорта, став в Подольске победителем первенства России среди юниоров. Шилов воспитал одного Заслуженного мастера спорта – Дмитрия Красичкова (3-кратный чемпион мира, 2-кратный чемпион Европы), двух мастеров спорта международного класса – Вадима Торопцева (финалист чемпионата мира-1997) и Евгения Гречишкина (чемпион мира-2007, обладатель двух поясов чемпиона мира по кикбоксингу среди профессионалов). Его ученик мастер спорта Акоп Давтян выигрывал первенство Европы среди юниоров в 2009 году, а Владимир Рыбин в 2015 году стал чемпионом Старого Света среди юношей.

Сейчас Владимир Шилов на заслуженном отдыхе.

3 500
#Кикбоксинг #Виктор Шилов #Дмитрий Красичков #Заслуженный тренер

Комментарии (3)

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А МОЖЕТ

20 минут назад
Этот Дима не Сселок.
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гость"я

21 минуту назад
Мододцы ученечки, похлопотали, от души! Тренер действительно этого заслужил.
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гость

27 минут назад
Тут же и ренегад в очках
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