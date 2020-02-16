Умницы и красавицы: липецкие волейболистки выиграли регулярный чемпионат в Высшей лиге

Теперь на очереди матчи плей-офф.

Волейболистки «Липецка» принимают поздравления с победой в регулярном чемпионате Высшей лиги «А». Сегодня утром в заключительном матче во Владивостоке липчанки на тай-брейке сломили сопротивление «Приморочки» -3:2.

Собственно, на площадку «Липецк» уже выходил в ранге досрочного победителя. Все потому, что в другом матче заключительного тура конкурентки из нижегородской «Спарты» вчера проиграли череповецкой «Северянке» - 0:3, «убив» интригу в борьбе за первое место.

Этот факт несколько расслабил липецких девушек, которые провели матч гораздо слабее, чем два предыдущих во Владивостоке, завершившихся «сухими победами» нашей команды. В первом сете «Липецк» сегодня уступил – 20:25, затем выиграл два следующих – 25:12 и 25:21, но позволил хозяйкам победить в четвертой партии – 25:18 и перевести игру на тай-брейк.

В укороченной пятой партии «Липецк» вёл – 7:4, но затем проиграл 4 (!) розыгрыша мяча подряд, поэтому смена сторон проходила уже при лидерстве «Приморочки». Но в этот ответственный момент механизм команды Андрея Смирнова начал работать как часы – Светлана Дросман мощным ударом с угла сравняла счёт, затем волейболистки «Приморочки» отправили мяч в аут, следом сработал блок новичка нашей команды Марии Воноговой… Решающее очко «Липецку» принес двойной блок Воноговой и Кристины Ягуповой - - 15:9.

На очереди игры плей-офф, в полуфинальной серии липчанки сыграют дома 29 февраля и 1 марта, скорее всего их соперницами станут волейболистки «Северянки».

Отметим, что выход в Суперлигу в нынешнем сезоне запоминает трюк с пролезанием в игольное ушко: претендент на повышение в классе должен не только победить в плей-офф, но и выиграть переходные матчи против аутсайдера элитного дивизиона.

«Приморочка» (Владивосток) - Липецк - 2:3 (25:20, 12:25, 21:25, 25:18, 9:15)

Время 1:45 (24+19+23+24+15).

Набранные очки 92-103 (атака 53-55, блок 11-13, подача 6-11, ошибки соперника 22-24).

"Приморочка": Лифанова - 5 (3+2+0), О.Ефимова - 14 (11+1+2), Орехова - 9 (5+3+1), Конорева - 13 (12+1+0), М.Иванова - 14 (10+2+2), Чеснокова - 13 (10+2+1), Кошкарова - либеро, Гильманова - 2 (2+0+0), Калинина - 0, И.Сорокина - 0.

"Липецк": Ягубова - 0, Коржова - 8 (7+0+1), Бехтерева - 9 (4+3+2), Сотникова - 3 (3+0+0), Сазонова - 29 (23+1+5), Воногова - 6 (1+5+0), Някина - либеро, Дорсман - 6 (5+0+1), Горбунова - 11 (7+2+2), Енина - 0, Харлова - 7 (5+2+0).

Судьи М.Карпухин (Комсомольск-на-Амуре), Д.Борцов (Хабаровск).

16 февраля. Владивосток. СК «Олимпиец». 600 зрителей.