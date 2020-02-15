Погода в Липецке

сегодня, 17:14

В Липецкой области потеплеет до +4

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В Липецкой области потеплеет до +4

В ближайшие сутки Липецкая область останется в зоне повышенного атмосферного давления, небольшие снег и мокрый снег пройдут лишь местами. Ночью и утром возможен туман, на дорогах гололедица. Среднесуточные температуры составят 3-4 градуса мороза, что на 5-6 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие снег и мокрый снег, туман, ночью на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 5 до 10 градусов мороза, днем будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

 В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью составит от 6 до 8 градусов мороза, днем ожидается около нуля градусов. 

16 февраля стал самым теплым в Липецке в 2016 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1979 году – 28 градусов мороза.

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Комментарии (7)

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Б

24 минуты назад
а лучше без них !
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А

сегодня, 19:00
Люблю лето, когда женщини ходят в шортах
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8-800 ПЯТЬ

сегодня, 18:52
Лучше бы в начале марта было бы +30 да народ пошёл купаться!
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Вася

сегодня, 18:35
Хоть бы снег выпал метра на полтора!
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Инквизитор

сегодня, 18:15
Хороший бульон будет.
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Главхолод

сегодня, 17:27
Лучше бы снега навалило выше крыши, да морозы сибирские ударили бы под тридцать!
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Пасай

сегодня, 17:24
Отличная погода конечно быстрей бы весна пришла бы на доели эти морозы и потом реска типльеить !!!
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