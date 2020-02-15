сегодня, 17:14
В Липецкой области потеплеет до +4
В ближайшие сутки Липецкая область останется в зоне повышенного атмосферного давления, небольшие снег и мокрый снег пройдут лишь местами. Ночью и утром возможен туман, на дорогах гололедица. Среднесуточные температуры составят 3-4 градуса мороза, что на 5-6 градусов выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью составит от 6 до 8 градусов мороза, днем ожидается около нуля градусов.
16 февраля стал самым теплым в Липецке в 2016 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1979 году – 28 градусов мороза.
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