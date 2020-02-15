В Липецкой области потеплеет до +4

В ближайшие сутки Липецкая область останется в зоне повышенного атмосферного давления, небольшие снег и мокрый снег пройдут лишь местами. Ночью и утром возможен туман, на дорогах гололедица. Среднесуточные температуры составят 3-4 градуса мороза, что на 5-6 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие снег и мокрый снег, туман, ночью на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 5 до 10 градусов мороза, днем будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью составит от 6 до 8 градусов мороза, днем ожидается около нуля градусов.



16 февраля стал самым теплым в Липецке в 2016 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1979 году – 28 градусов мороза.



