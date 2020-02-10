32 минуты назад
В Липецке объявлена бессрочная акция «Чистый «Елецкий»
Управление Советским округом просит неравнодушных липчан фиксировать на фото машины, сваливающие мусор в пределах микрорайона, и присылать доказательства нарушений правил благоустройства на электронную почту.
Для участия в акции необходимо прислать на электронный адрес sovet-29@bk.ru фотографию транспортных средств, водители которых складируют мусор в неустановленных местах на микрорайоне. На снимках должны быть указаны дата и время фотографирования, должны быть изображены номер транспортного средства и факт складирования мусора. Самые активные участники акции получат специальные призы.
Несанкционированное складирование мусора наказывается в соответствии со статьей 5.7 Кодекса Липецкой области об административных правонарушениях. Нарушение влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 3 500 рублей; на должностных лиц - от 3 000 до 10 000 рублей; на юридических лиц - от 10 000 до 50 000 рублей.
смех
Юрок Алтушок.
Сергей 13
сонный пожарник
Нищеброд с Елецкого
гость