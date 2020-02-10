Общество

32 минуты назад

В Липецке объявлена бессрочная акция «Чистый «Елецкий»

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#благоустройство #мусор #акция
В Липецке объявлена бессрочная акция «Чистый «Елецкий»

Управление Советским округом просит неравнодушных липчан фиксировать на фото машины, сваливающие мусор в пределах микрорайона, и присылать доказательства нарушений правил благоустройства на электронную почту.

Управление Советским округом администрации Липецка совместно с окружным молодежным Советом объявило о старте акции «Чистый «Елецкий». Акцию запустили для того, чтобы ликвидировать в жилом микрорайоне законные свалки мусора. Как сообщили GOROD48 в управлении Советским округом, акция будет бессрочная, то есть фиксировать нарушения и присылать фото можно постоянно.

Для участия в акции необходимо прислать на электронный адрес sovet-29@bk.ru фотографию транспортных средств, водители которых складируют мусор в неустановленных местах на микрорайоне. На снимках должны быть указаны дата и время фотографирования, должны быть изображены номер транспортного средства и факт складирования мусора. Самые активные участники акции получат специальные призы.

Несанкционированное складирование мусора наказывается в соответствии со статьей 5.7 Кодекса Липецкой области об административных правонарушениях. Нарушение влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 3 500 рублей; на должностных лиц - от 3 000 до 10 000 рублей; на юридических лиц - от 10 000 до 50 000 рублей.
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#благоустройство #мусор #акция

Комментарии (6)

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смех

14 минут назад
Сергей 13, начни с малого , создай патруль , по своему району , добейся идеальной чистоты , для тебя , ЧТО РАЗ ПЛЮНУТЬ !
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Юрок Алтушок.

18 минут назад
Кариподентт наверное с великого будуна, еще не протрезвел, вот и буробит.
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Сергей 13

18 минут назад
гость, "чукча не читатель,чукча писатель"))-был такой бородатый анекдот.Анекдоты перестали рассказывать,потому что вся нынешняя жизнь сплошной анекдот.А почему"Чистый Елецкий",а не "Чистый Липецк"?Шо,дальше можно свинячить?
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сонный пожарник

22 минуты назад
А кто нас из не равнодушных граждан будет спасать от никотиновой зависимости, у нас уже от безделья и этой заразы все ухи опухли -аууу не равнодушные ,помогите нам.
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Нищеброд с Елецкого

22 минуты назад
Елецкий наш общий дом
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гость

24 минуты назад
"...для того, чтобы ликвидировать в жилом микрорайоне законные свалки мусора"... Вы хоть сами читаете, что пишете?
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