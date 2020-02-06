Названы российские регионы — лидеры по потреблению водки

Аналитики Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) оставили список российских регионов — лидеров по потреблению водки.

В топ-5 попали Сахалинская и Магаданская области, республика Коми, Чукотка и Карелия. В Сахалинской области на душу населения приходится 12 л водки, а в Магаданской — 11,4 л, в Коми (10,6 л), а показатели на Чукотке и в Карелии составили 10 л и 9,6 л соответственно, сообщают «Известий»

Рейтинг формировался на основании статистики Росалкогольрегулирования о легальных продажах спиртного.

Глава ЦИФРРА Вадим Дробиз и власти регионов пояснили, что для этих областей из-за холодного климата свойственно употребление крепкого алкоголя. Кроме того, происходит люди стали больше покупать легальный алкоголь, который и учитывается в статистике.

По данным аналитиков, потребление водки в среднем на 6% увеличилось в 31 регионе.

Серьезный рост показали Калининградская (4,1 л) и Ульяновская (3,8 л) области — на 15%, Дагестан (0,9 л) и Карачаево-Черкесия (0,9 л) — 13% и Чечня (0,1 л) — рост на 100%. Однако показатель на душу населения в этих субъектах крайне низок, отсюда и такие цифры роста.

Средний уровень потребления водки по России в 2019 году составил 4,8 л на человека, что на 2% меньше по сравнению с 2018-м.

Власти субъектов утверждают, что принимают меры по снижению потребления алкоголя и борьбе с нелегальным спиртным.