Работу в Липецкой области чаще всего ищут через знакомых

Так делает большинство россиян

К знакомым, родственникам и друзьям за помощью с трудоустройстве чаще всего обращаются жители Магаданской области (94,4%), Адыгее (94%) и Липецкой области (91,1%), сообщает NEWS.ru.



В пятёрке регионов-лидеров по этому показателю также Ульяновская область (90,6%) и Карачаево-Черкесия (90,4%).



Меньше всего за помощью к знакомым в поисках работы обращаются в Красноярском крае (46,7%), Мурманской (47,1%) и Кемеровской (47,3%) областях.



В России в целом для поиска работы задействуют родных и знакомых 69,8% граждан.



