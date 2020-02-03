Общество
36 минут назад
Работу в Липецкой области чаще всего ищут через знакомых
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Так делает большинство россиян
К знакомым, родственникам и друзьям за помощью с трудоустройстве чаще всего обращаются жители Магаданской области (94,4%), Адыгее (94%) и Липецкой области (91,1%), сообщает NEWS.ru.
В пятёрке регионов-лидеров по этому показателю также Ульяновская область (90,6%) и Карачаево-Черкесия (90,4%).
Меньше всего за помощью к знакомым в поисках работы обращаются в Красноярском крае (46,7%), Мурманской (47,1%) и Кемеровской (47,3%) областях.
В России в целом для поиска работы задействуют родных и знакомых 69,8% граждан.
В пятёрке регионов-лидеров по этому показателю также Ульяновская область (90,6%) и Карачаево-Черкесия (90,4%).
Меньше всего за помощью к знакомым в поисках работы обращаются в Красноярском крае (46,7%), Мурманской (47,1%) и Кемеровской (47,3%) областях.
В России в целом для поиска работы задействуют родных и знакомых 69,8% граждан.
6 466
Димка Аксенов Трудовая Слава Липецка
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Димка Аксенов Трудовая Слава Липецка