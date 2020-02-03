Общество

36 минут назад

Работу в Липецкой области чаще всего ищут через знакомых

6 466
#работа #поиск #трудоустройство
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Работу в Липецкой области чаще всего ищут через знакомых

Так делает большинство россиян

К знакомым, родственникам и друзьям за помощью с трудоустройстве  чаще всего обращаются жители Магаданской области (94,4%), Адыгее (94%) и Липецкой области (91,1%), сообщает NEWS.ru.

В пятёрке регионов-лидеров по этому показателю также Ульяновская область (90,6%) и Карачаево-Черкесия (90,4%).

Меньше всего за помощью к знакомым в поисках работы обращаются в Красноярском крае (46,7%), Мурманской (47,1%) и Кемеровской (47,3%) областях.

В России в целом для поиска работы задействуют родных и знакомых 69,8% граждан.

6 466
#работа #поиск #трудоустройство
1

Комментарии (6)

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Димка Аксенов Трудовая Слава Липецка

4 минуты назад
Ксения, на 200 % !
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Липецкий городской ЦЗН

7 минут назад
А к нам уже давно никто не обращается! Совсем мы в интригах и шашнях погрязли - работать некогда стало.
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Ксения

14 минут назад
Монархист, Вы правы на 100 процентов
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Гей-миньетчик

16 минут назад
Я насасываю должности
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Монархист

26 минут назад
если простым языком - куначество, землячество и блат - залог успеха на должности в Липецкой области
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Димка Аксенов Трудовая Слава Липецка

30 минут назад
Да ! И моя одна хорошая знакомая , устроила меня на должность дирехтора всех парков !
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