Аномально-теплая зима ударила по древнему елецкому промыслу

Елецкая сапоговаляльная фабрика оказалась метеозависимым предприятием

По данным российских СМИ. Все сапоговаляльные предприятия. Большие и маленькие, на уровне народных промыслов, терпят этой зимой большие убытки. В теплой обуви нет никакой надобности из-за фактически весенней погоды.



- Я не знаю, как мы переживем этот год! Впервые за 25 лет моей работы такая зима! – сообщил GOROD48 директор фабрики Валерий Александров.



Как рассказал директор, сейчас большие проблемы у всех производителей зимней одежды и обуви, не только у сапоговаляльщиков, производящих валенки.



- Все, и производители спортивных зимних товаров терпят убытки. Лыжи, коньки, «ватрушки» разные, санки, тоже покупают очень мало. Что уж говорить о нас, производителях старинной традиционной обуви, говорит Валерий Александров.



По словам Валерия Васильевича, он со страхом ожидал зиму 2010-2011 года, после аномального лета. Но, зима началась 1 декабря и все три месяца была снежной и морозной, дела у валяльщиков валенок шли хорошо. А вот какими будут последующие зимы – вопрос. Эта зима прозвучала очень тревожным звонком, даже набатом для елецких валяльщиков. А ведь этому промыслу в Ельце – 200 лет, как и елецким кружевам. И фабрика елецкая уникальная. Здесь валенки валяют вручную. Механизмы применяются только при прочёстки шерсти и ее уплотнении.



- Раньше были проблемы с шерстью. Найти нужную шерсть было сложно, местная - не шла на производство валенок, приходилось искать по всей стране. А сейчас шерсти навалом. Казахстан не знает, куда ее деть, у нас в Астраханской области шерсти очень много. Но, увы, зимы теплые, куда ее девать? Из 5 закупленных тонн у нас осталась половина, - говорит Валерий Васильевич.



По словам начальника производства Елены Георгиевны Александровой, этой зимой, из 1000 валенок, продано только 200 пар. Обычно, даже при плохих «раскладах» покупали не менее 500. Но, по ее словам, предприятие пока держится. Сокращений нет.



- Да кого сокращать-то, все наше предприятие – 10 человек. Если уж сокращаться, так все сократимся. Не дай бог, конечно, - говорит Елена Георгиевна.



Но, нет зимы в европейской части России. Сибирь, Урал, Алтай в снегу и морозы там не шуточные. Но этот рынок для елецких валяльщиков валенок не перспективный. Там много производств, и мелких и больших.



- Да и «за морем телушка – полушка, да рупь перевоз», как говорится в русской пословице, - с горечью в голосе делится Елена Александрова.



Директор же сапоговаляльной фабрики надеется на февраль. Может быть, этот месяц будет зимним, и традиционную, саму теплую и удобную русскую обувь вновь станут покупать.





