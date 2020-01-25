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В Подгорном стая собак поселилась на детской площадке
Чувствуют они себя как дома
В селе Подгорное Липецкого района стая бездомных собак поселилась на деткой площадке во дворе домов по улице Крайней.
Приславшие в редакцию жители домов, говорят, что собаки чувствуют себя как дома, даже с удовольствием играют в оставленные детьми игрушки.
На кадрах видно как собаки рвут большого плюшевого медведя.
По словам жильцов, они обращались в коммунальные службы, там о проблеме знают, но пока не провели тендер на отлов собак, финансирования на это нет.
Жильцы же боятся за детей из-за непредсказуемости поведения собак.