Общество

6 минут назад

В Подгорном стая собак поселилась на детской площадке

59
#собаки
В Подгорном стая собак поселилась на детской площадке

Чувствуют они себя как дома

В селе Подгорное Липецкого района стая бездомных собак поселилась на деткой площадке во дворе домов по улице Крайней.

Приславшие в редакцию жители домов, говорят, что собаки чувствуют себя как дома, даже с удовольствием играют в оставленные детьми игрушки.

На кадрах видно как собаки рвут большого плюшевого медведя.

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По словам жильцов, они обращались в коммунальные службы, там о проблеме знают, но пока не провели тендер на отлов собак, финансирования на это нет.

Жильцы же боятся за детей из-за непредсказуемости поведения собак.

59
#собаки

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