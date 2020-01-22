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Протеже Тимати опоили и обокрали в Украине
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Певца обманули в поезде «Москва-Одесса».
Российский артист украинского происхождения Миша Марвин, выступающий под лейблом Black Star, стал жертвой мошенников во время путешествия в поезде на Украину. Об этом рассказал сам музыкант в сторис своего Instagram-аккаунта, пишет «Лента».
Инцидент произошел в составе, следовавшем по маршруту Москва — Одесса. Марвин подчеркнул, что выбрал для поездки вагон СВ. По словам певца, там его напоили снотворным. «Поехал я домой в Киев. Поезд «Москва-Одесса», шестой вагон. Подсыпают в чай снотворное, вы вырубаетесь и остаетесь без денег! Проверено на собственной шкуре. Кто ездит по этому маршруту, не пейте чай и закрывайте дверь!» — предупредил исполнитель в микроблоге.
Как оказалось, артист лейбла Black Star спешил на семейный праздник. Встреча с родными сгладила неприятные эмоции, и вскоре, вслед за негативным постом, артист опубликовал ролик, на котором в кругу близких отмечает чей-то день рождения, отмечает издание Star Hit.
Миша Марвин родился в городе Черновцы на юго-западе Украины, напоминает РИА Новости. Его наиболее популярные песни — "История", "Танцуй", "Ненавижу" и "Вдвоем (feat. Artik & Asti)".
Инцидент произошел в составе, следовавшем по маршруту Москва — Одесса. Марвин подчеркнул, что выбрал для поездки вагон СВ. По словам певца, там его напоили снотворным. «Поехал я домой в Киев. Поезд «Москва-Одесса», шестой вагон. Подсыпают в чай снотворное, вы вырубаетесь и остаетесь без денег! Проверено на собственной шкуре. Кто ездит по этому маршруту, не пейте чай и закрывайте дверь!» — предупредил исполнитель в микроблоге.
Как оказалось, артист лейбла Black Star спешил на семейный праздник. Встреча с родными сгладила неприятные эмоции, и вскоре, вслед за негативным постом, артист опубликовал ролик, на котором в кругу близких отмечает чей-то день рождения, отмечает издание Star Hit.
Миша Марвин родился в городе Черновцы на юго-западе Украины, напоминает РИА Новости. Его наиболее популярные песни — "История", "Танцуй", "Ненавижу" и "Вдвоем (feat. Artik & Asti)".
319