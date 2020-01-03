Происшествия

23 минуты назад

Липчанин снес две иномарки и ушел с места ДТП

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#ДТП #забор
Липчанин снес две иномарки и ушел с места ДТП

От удара припаркованные машины отбросило на забор.

Сегодня около 11.00 на улице Бардина автомобиль «ВАЗ-2110» ехал в сторону соколского пляжа и в врезался в две припаркованных машины «Опель» и «Акура».

От удара иномарки отбросило на забор домовладения. Водитель «десятки» вышел из машины и спокойно ушел с места происшествия. Личность молодого человека известна, владельцы ждут сотрудников полиции.
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#ДТП #забор

Комментарии (1)

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Плевать

6 минут назад
Ну что...на гемодиализ, и отнимать почки. Мозг его никому не пригодится. Сыны крестьян...на пляж уже грехи смывать поехали. Питоны.
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