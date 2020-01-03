Липчанин снес две иномарки и ушел с места ДТП

От удара припаркованные машины отбросило на забор.

Сегодня около 11.00 на улице Бардина автомобиль «ВАЗ-2110» ехал в сторону соколского пляжа и в врезался в две припаркованных машины «Опель» и «Акура».



От удара иномарки отбросило на забор домовладения. Водитель «десятки» вышел из машины и спокойно ушел с места происшествия. Личность молодого человека известна, владельцы ждут сотрудников полиции.