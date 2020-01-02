Автомобиль такси выбросило после столкновения на тротуар

Сегодня вечером в Липецке на перекрестке улиц 30 лет Октября и 4-й Пятелетки столкнулись «Фольксваген» и автомобиль такси «Лада Гранта».По предварительной версии, таксист двигался по улице 30 лет Октября в сторону улицы Гагарина. В этот момент на перекресток выехала иномарка, на пути которой стоял знак «уступи дорогу».После столкновения «Лада Гранта» выехала на тротуар. Информация о пострадавших уточняется.