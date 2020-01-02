Происшествия
сегодня, 18:07
Автомобиль такси выбросило после столкновения на тротуар
Сегодня вечером в Липецке на перекрестке улиц 30 лет Октября и 4-й Пятелетки столкнулись «Фольксваген» и автомобиль такси «Лада Гранта».
По предварительной версии, таксист двигался по улице 30 лет Октября в сторону улицы Гагарина. В этот момент на перекресток выехала иномарка, на пути которой стоял знак «уступи дорогу».
После столкновения «Лада Гранта» выехала на тротуар. Информация о пострадавших уточняется.
По предварительной версии, таксист двигался по улице 30 лет Октября в сторону улицы Гагарина. В этот момент на перекресток выехала иномарка, на пути которой стоял знак «уступи дорогу».
После столкновения «Лада Гранта» выехала на тротуар. Информация о пострадавших уточняется.
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