Происшествия

сегодня, 18:07

Автомобиль такси выбросило после столкновения на тротуар

15 1293
#ДТП #такси
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Автомобиль такси выбросило после столкновения на тротуар
Сегодня вечером в Липецке на перекрестке улиц 30 лет Октября и 4-й Пятелетки столкнулись «Фольксваген» и автомобиль такси «Лада Гранта». 

По предварительной версии, таксист двигался по улице 30 лет Октября в сторону улицы Гагарина. В этот момент на перекресток выехала иномарка, на пути которой стоял знак «уступи дорогу».

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После столкновения «Лада Гранта» выехала на тротуар. Информация о пострадавших уточняется.
15 1293
#ДТП #такси
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Комментарии (15)

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Как-то так

10 минут назад
Мы все учились по-немногу чему- нибудь и как-нибудь... Эх, писаки...самим читается-то как...
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Филолог

13 минут назад
"Это вставь перед последним предложением." Кому куда вставить?
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Идиот пьяный пришёл по блату

22 минуты назад
Это вставь перед последним предложением.
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Сергей 13

26 минут назад
И отправьте своих писак в гей клуб, чтобы им там "вставили"."На пути которой стоял знак"))."Вас из какого класса гимназии выгнали?Из пятого?"!
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Баба Яга

31 минуту назад
Злой, Так оно и есть, "пятЕлетки"
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88888

43 минуты назад
Редакция, вы уже опустились ниже плинтуса - 4-й ПЯТЕЛЕТКИ!
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Вован

51 минуту назад
Стажёр, научись писать слово "пятИлетка"!
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таксер

сегодня, 18:28
мещер хотел от бордюра взять....
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Культурный

сегодня, 18:26
skrip, Это главред дает указание стажеру,а стажер,что видит то и поет...ха-ха.
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тайны журналистики

сегодня, 18:25
"Это вставь перед последним предложением."..что это за загадочная надпись ?
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