Скрытое ДТП собрало пробку на улице Папина

30 декабря в Липецке на улице Папина в автомобиль «ВАЗ-2110» врезалась «Нива». По словам водителя «ВАЗа», после столкновения водитель «Нивы» искренне удивился случившемуся, после чего отъехал от места ДТП, а затем и умчался в сторону Центрального рынка.Одинокий «ВАЗ» перегораживает одну полосу движения уже более часа, из-за чего на этом участке улицы Папина затруднено движение. Ситуация усугубляется вечерним часом-пик.