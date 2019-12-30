Происшествия

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Скрытое ДТП собрало пробку на улице Папина

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#авария #ДТП
Скрытое ДТП собрало пробку на улице Папина
30 декабря в Липецке на улице Папина в автомобиль «ВАЗ-2110» врезалась «Нива». По словам водителя «ВАЗа», после столкновения водитель «Нивы» искренне удивился случившемуся, после чего отъехал от места ДТП, а затем и умчался в сторону Центрального рынка.

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Одинокий «ВАЗ» перегораживает одну полосу движения уже более часа, из-за чего на этом участке улицы Папина затруднено движение. Ситуация усугубляется вечерним часом-пик.

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#авария #ДТП

Комментарии (6)

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Где пробка ,

25 минут назад
там бутылка !
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Ярик

27 минут назад
Седня вечером у нас на Юных натуралов была пробка так пробка
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житель

39 минут назад
skrip, Все вопросы к"Квадре"они там постоянно роют,меняя гнилые трубы.
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skrip

47 минут назад
В свете фар видится качество дорожного покрытия
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Родина

50 минут назад
Улицы Липецка предназначены только для общественного транспорта.
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васянчик

53 минуты назад
Теперь известно, где живёт один из редакторов г48.
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