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Экипаж подводной лодки «Липецк» получит новогодние подарки от горожан
Новогодняя посылка весом 800 килограммов отправилась сегодня из города на подводную лодку «Липецк». Свой вклад в приобретение подарков внесли члены Общественного Совета по шефству над субмариной, представители бизнеса и липчане. При формировании посылки учитывались пожелания экипажа. Моряки получат напитки местных производителей, канцтовары, бытовую технику, мёд и традиционное сало. Для их детей приобретены 100 новогодних подарков.
Подводная лодка «Б-177» спущена на воду 27 июля 1991 года. 31 декабря 1991 года на субмарине был поднят Андреевский флаг, впервые в ВМФ СССР. Дата объявлена годовым праздником корабля. В декабре 2000 года подписан договор о шефских связях «Б-177» и администрации нашего города. Лодка получила имя «Липецк». В настоящий момент корабль базируется в составе Северного флота в городе Полярный (около 60 км от Мурманска). Автомобиль с подарками липчан преодолеет 2,4 тысячи км и прибудет на место уже в воскресенье, 22 декабря.
- Уже много лет в канун Нового года экипаж субмарины получает подарки от липчан. 2019-й не станет исключением. Мы продолжаем дружить и передаем морякам небольшой набор технических средств, кое-что из бытовой техники, запас провизии, особое место в котором занимает традиционное сало. Наряду с нынешними, сюрпризы ждут и будущих защитников Отечества. Новолипецкий металлургический комбинат приобрел 100 подарков для детей экипажа подлодки. Также мы подготовили вот такие замечательные пакеты с сувенирной продукцией, чтобы в долгих походах моряки, глядя на эту красоту, помнили, что есть город России, где их всегда ждут также как дома, - отметил заместитель главы администрации города Липецка Евгений Павлов.
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51 минуту назадОбщество
Сергей
Хренью не занимайтесь.
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