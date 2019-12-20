Экипаж подводной лодки «Липецк» получит новогодние подарки от горожан

Новогодняя посылка весом 800 килограммов отправилась сегодня из города на подводную лодку «Липецк». Свой вклад в приобретение подарков внесли члены Общественного Совета по шефству над субмариной, представители бизнеса и липчане. При формировании посылки учитывались пожелания экипажа. Моряки получат напитки местных производителей, канцтовары, бытовую технику, мёд и традиционное сало. Для их детей приобретены 100 новогодних подарков.

Как сообщает пресс-служба администрации города, 2019 год для экипажа подводной лодки «Липецк» был богат на события. Так, минувшим летом на субмарине «Владикавказ» моряки совершили межфлотский переход через Баренцево, Норвежское, Северное, Балтийское моря, приняли участие в Главном Военно-Морском параде ВМФ РФ в городе Кронштадт и учениях ВМФ РФ «Океанский щит-2019». Осенью экипаж снова выполнял задачи дальнего похода в Баренцевом и Норвежских морях. Высокие результаты отмечены командованием. Также по итогам межфлотских соревнований, был завоеван приз главнокомандующего ВМФ РФ по торпедной стрельбе, с атакой отряда боевых кораблей. В общей сложности, в 2019 году экипаж провел в море более 4-х месяцев, пройдя свыше 13 тысяч морских миль.



Подводная лодка «Б-177» спущена на воду 27 июля 1991 года. 31 декабря 1991 года на субмарине был поднят Андреевский флаг, впервые в ВМФ СССР. Дата объявлена годовым праздником корабля. В декабре 2000 года подписан договор о шефских связях «Б-177» и администрации нашего города. Лодка получила имя «Липецк». В настоящий момент корабль базируется в составе Северного флота в городе Полярный (около 60 км от Мурманска). Автомобиль с подарками липчан преодолеет 2,4 тысячи км и прибудет на место уже в воскресенье, 22 декабря.



- Уже много лет в канун Нового года экипаж субмарины получает подарки от липчан. 2019-й не станет исключением. Мы продолжаем дружить и передаем морякам небольшой набор технических средств, кое-что из бытовой техники, запас провизии, особое место в котором занимает традиционное сало. Наряду с нынешними, сюрпризы ждут и будущих защитников Отечества. Новолипецкий металлургический комбинат приобрел 100 подарков для детей экипажа подлодки. Также мы подготовили вот такие замечательные пакеты с сувенирной продукцией, чтобы в долгих походах моряки, глядя на эту красоту, помнили, что есть город России, где их всегда ждут также как дома, - отметил заместитель главы администрации города Липецка Евгений Павлов.



