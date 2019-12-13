Происшествия
56 минут назад
Липчанку приговорили к 13 годам колонии за сбыт наркотиков через закладки
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Жительница Липецка травила несколько городов Кузбасса "синтетикой".
В Новокузнецке суд приговорил липчанку Светлану Бертякову к 13 годам лишения свободы за сбыт наркотиков через закладки.
Липчанка несколько лет назад уже получила судимость за подобное в родном городе, но лишать свободы ее не стали из-за малолетнего ребенка. В 2017 году через мессенджер Telegram снова нашла работу «закладчицей», сообщает city-n.ru
«Работодатель» послал Бертякову в «командировку» на Кузбасс. Там она охватила своей деятельностью юг региона - Междуреченске, Мыски, Осинники, Киселёвск и Прокопьевск. Вскоре ей одной было тяжело справляться и она привлекла к наркосбыту молодого человека из Рязани Дмитрия Рогоева. Он занимался раскладкой «синтетики» по тайникам Новокузнецка, и однажды, с партией наркотиков прибыл в Междуреченск. Там его вспугнули дети и он так и не пополнил тайники. При возвращении в Новокузнецк его задержали полицейские. Дмитрий Рогоев тут же выдал подельницу из Липецка.
В результате Рогоев получил семь лет заключения, а липчанка Светлана Бертякова почти вдвое больше.
Фото: city-n.ru
Липчанка несколько лет назад уже получила судимость за подобное в родном городе, но лишать свободы ее не стали из-за малолетнего ребенка. В 2017 году через мессенджер Telegram снова нашла работу «закладчицей», сообщает city-n.ru
«Работодатель» послал Бертякову в «командировку» на Кузбасс. Там она охватила своей деятельностью юг региона - Междуреченске, Мыски, Осинники, Киселёвск и Прокопьевск. Вскоре ей одной было тяжело справляться и она привлекла к наркосбыту молодого человека из Рязани Дмитрия Рогоева. Он занимался раскладкой «синтетики» по тайникам Новокузнецка, и однажды, с партией наркотиков прибыл в Междуреченск. Там его вспугнули дети и он так и не пополнил тайники. При возвращении в Новокузнецк его задержали полицейские. Дмитрий Рогоев тут же выдал подельницу из Липецка.
В результате Рогоев получил семь лет заключения, а липчанка Светлана Бертякова почти вдвое больше.
Фото: city-n.ru
10 1327
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