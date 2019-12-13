Происшествия

56 минут назад

Липчанку приговорили к 13 годам колонии за сбыт наркотиков через закладки

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#суд #наркотики #
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Липчанку приговорили к 13 годам колонии за сбыт наркотиков через закладки

Жительница Липецка травила несколько городов Кузбасса "синтетикой".

В Новокузнецке суд приговорил липчанку Светлану Бертякову к 13 годам лишения свободы за сбыт наркотиков через закладки. 

Липчанка несколько лет назад уже получила судимость за подобное в родном городе, но лишать свободы ее не стали из-за малолетнего ребенка.  В 2017 году через мессенджер Telegram снова нашла работу «закладчицей», сообщает city-n.ru

«Работодатель» послал Бертякову в «командировку» на Кузбасс.  Там она охватила своей деятельностью юг региона - Междуреченске, Мыски, Осинники, Киселёвск и Прокопьевск. Вскоре ей одной было тяжело справляться и она привлекла к наркосбыту молодого человека из Рязани Дмитрия Рогоева.  Он занимался раскладкой «синтетики» по тайникам Новокузнецка, и однажды, с партией наркотиков прибыл в Междуреченск. Там его вспугнули дети и он так и не пополнил тайники. При возвращении в Новокузнецк его задержали полицейские. Дмитрий Рогоев тут же выдал подельницу из Липецка.

В результате Рогоев получил семь лет заключения, а липчанка Светлана Бертякова почти вдвое больше.

Фото: city-n.ru

10 1327
#суд #наркотики #
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Комментарии (10)

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Липецк

2 минуты назад
И не говорите что установить её работодателя не представилось возможным.
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мид рф

7 минут назад
завидуй
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турок

8 минут назад
они все Натащи
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?

17 минут назад
С хрена ли она Наталья когда она Светлана?
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Видимость работы создаётся

20 минут назад
В реальности никто ничего не собирается делать. Это бизнес и у наркодиллеров и у ведомств. Ведь если они существуют многие лета это кому нибудь выгодно.
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миротворец

30 минут назад
все понятно .... завтра появится новая наталья и все по новой , все довольны , наркота сбывается , в тюрьму сажаем , статьи пишем !
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миротворец

31 минуту назад
а что же * работадатель* снова на свободе ? или он из чинушь? или в погонах?
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Катерина

41 минуту назад
Какая отвратительная рожа!
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Теперь

41 минуту назад
Будет пилотки шлифовать на зоне
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Ирина

47 минут назад
Мало дали)))
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