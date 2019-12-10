Гулевский стал мастером спорта России по настольному теннису

Этого серьезного успеха наш земляк добился в 14 лет!

Полку липецких мастеров спорта прибыло. Важный рубеж в своей карьере покорил молодой Андрей Гулевский на Всероссийских соревнованиях «Тихий Дон» в Ростове-на-Дону.

Среди своих сверстников 2004 г.р. и моложе Андрей занял 2-е место, получив на память медаль и кубок. Но мастерское звание он получил не за это, а за то, что рискнул выступить и среди взрослых, причем по ходу соревнований обыграл несколько более старших и опытных противников. В итоге Гулевский вошел в «восьмерку» сильнейших, что автоматически означало выполнение мастерского норматива.

Андрей Гулевский стал одним из самых молодых мастеров спорта России по настольному теннису, выполнив норматив в 14 лет.