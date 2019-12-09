В Липецке «Шкода» врезалась в пожарный автомобиль

К счастью, вызов, на который спешили пожарные, оказался не серьезным.

Сегодня около 12.00 на улице Катукова в Липецке водитель автомобиля «Шкода» врезался в пожарный автомобиль, проигнорировав свето-звуковые сигналы транспорта МЧС.



В столкновении никто не пострадал. В результате аварии возникли проблемы с проездом по этому участку дороги. Вызов, на который ехали пожарные, оказался несерьезным – во дворе дома на улице Папина горел мусор. Поэтому их помощь оказалась не нужна.



Но, не смотря на это, водителю грозит лишение права управлять автомобилем от одного до трех месяцев.



