Происшествия

50 минут назад

В Липецке «Шкода» врезалась в пожарный автомобиль

1 748
#авария #ДТП
3
В Липецке «Шкода» врезалась в пожарный автомобиль

К счастью, вызов, на который спешили пожарные, оказался не серьезным.

Сегодня около 12.00 на улице Катукова в Липецке водитель автомобиля «Шкода» врезался в пожарный автомобиль, проигнорировав свето-звуковые сигналы транспорта МЧС.

В столкновении никто не пострадал. В результате аварии возникли проблемы с проездом по этому участку дороги. Вызов, на который ехали пожарные, оказался несерьезным – во дворе дома на улице Папина горел мусор. Поэтому их помощь оказалась не нужна.

Но, не смотря на это, водителю грозит лишение права управлять автомобилем от одного до трех месяцев.

1 748
#авария #ДТП
3

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Лавров

28 минут назад
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