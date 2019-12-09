Происшествия

15 минут назад

В Липецке в ангаре на Ковалева произошел взрыв

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#пожар
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В редакцию сайта GOROD48 прислали видео последствий происшествия на улице Ковалева в Липецке.

Автор записи снял строение соседнее с ангаром, в котором во время пожара погибли двое мужчин 38 и 40 лет.  По данным следственного комитета, они занимались изготовлением дизельного топлива кустарным способом.

Судя по повреждениям, полученным соседним строением, во время пожара мог произойти взрыв. Автор ролика отследил, как взрывная волна прошла по помещению. 

Вечером 8 декабря в ангаре на улице Ковалева, 111а произошел пожар. В сгоревшем ангаре сотрудники МЧС обнаружили тела двух мужчин. Сегодня утром управление следственного комитета России по Липецкой области сообщило, что погибшие занимались кустарном изготовлением дизельного топлива.  

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#пожар

Комментарии (1)

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Зоркий

3 минуты назад
Мог произойти взрыв? Да вы что. Грибок от взрыва осветил полгорода, а доблестные службы только посетила догадка «а ведь это мог быть взрыв»
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