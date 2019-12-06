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Сотрудница липецкой полиции стала лауреатом конкурса «Доброволец России»
5 декабря в Сочи прошел финал Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019». В категории «социальный проект в номинации «Вокруг меня» за создание велосипедной трассы в Студеновском карьере второе место заняла старший референт Отдела информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области Татьяна Анучина.
- История проекта началась в 2015 году, когда во время велопрогулки они с мужем увидели замечательный ландшафт Студеновского карьера, заваленный мусором. Территория идеально подходила для профессиональных занятий маунтинбайком, - рассказали в пресс-службе областного УМВД.
Сейчас эта площадка является уникальным в своем роде местом для проведения различного уровня соревнований, семейного отдыха, занятия спортом и велопрогулок.
Проект состоялся благодаря общим усилиям липчан, волонтеров, представителей органов власти, помощи бизнеса, друзей и единомышленников семьи Анучиных.
Модест
Светлана Николаевна