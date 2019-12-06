Общество

58 минут назад

Сотрудница липецкой полиции стала лауреатом конкурса «Доброволец России»

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#добровольческое движение
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Сотрудница липецкой полиции стала лауреатом конкурса «Доброволец России»

5 декабря в Сочи прошел финал Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019». В категории «социальный проект в номинации «Вокруг меня» за создание велосипедной трассы в Студеновском карьере второе место заняла старший референт Отдела информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области Татьяна Анучина. 

Проект Татьяны участвовал в конкурсе работ,  направленных на организацию комфортной городской среды, помощи в благоустройстве населенных пунктов и сохранении экологии. 

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- История проекта началась в 2015 году, когда во время велопрогулки они с мужем увидели замечательный ландшафт Студеновского карьера, заваленный мусором. Территория идеально подходила для профессиональных занятий маунтинбайком, - рассказали в пресс-службе областного УМВД. 

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Сейчас эта площадка является уникальным в своем роде местом для проведения различного уровня  соревнований, семейного отдыха, занятия спортом и велопрогулок.

Проект состоялся благодаря общим усилиям липчан, волонтеров, представителей органов власти, помощи бизнеса, друзей и единомышленников семьи Анучиных.



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#добровольческое движение
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Комментарии (2)

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Модест

25 минут назад
Вот такие люди и должны быть у власти которые не только предлагают но и делают
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Светлана Николаевна

27 минут назад
Молодец, Татьяна!Эта Девочка с раннего детства росла неравнодушным , чутким человеком.
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