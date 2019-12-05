Происшествия
сегодня, 09:01
В Липецке арестовали трех последователей Свидетелей Иеговы
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Их обвиняют в экстремизме.
Вчера Советский районный суд Липецка удовлетворил ходатайство правоохранительных органов об аресте на срок предварительного следствия трех последователей Свидетелей Иеговы.
Как сообщает информационно-аналитический центр СОВА, освещающий «проблемы национализма и ксенофобии, взаимоотношения религии и общества, политический радикализм, (не)укоренение либеральных ценностей и (не)соблюдение прав человека в нашей стране», еще в понедельник были задержаны трое липчан, которым вменили в вину преступление, предусмотренное ст. 282.2 УК РФ («организация деятельности экстремистской организации»). По этому же уголовному делу еще пять человек были допрошены в УФСБ по Липецкой области.
Обвинение Свидетелей Иеговы в причастности к деятельности экстремистской организации связано с тем, что в апреле 2017 года Верховный суд России принял решение о признании Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России и 395 местных религиозных организаций Свидетелей Иеговы экстремистскими. Правозащитники и ИАЦ «СОВА» считают, что это решение, повлекшее за собой массовое преследование верующих в уголовном порядке, не имело законных оснований, и расценивают его как проявление религиозной дискриминации. Липецкая область стала 49-м регионом России, где в отношении Свидетелей Иеговы возбуждены уголовные дела по обвинению в экстремизме.
Примечательно, что в декабре прошлого года президент России Владимир Путин назвал «полной чушью» причисление свидетелей Иеговы к экстремистским организациям и призвал «внимательно с этим разобраться». На заседании Совета по правам человека он пообещал, что изучит вопрос вместе с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым. Так глава государства впервые за полтора года с момента запрета деятельности организации публично высказался по этому поводу.
Как сообщает информационно-аналитический центр СОВА, освещающий «проблемы национализма и ксенофобии, взаимоотношения религии и общества, политический радикализм, (не)укоренение либеральных ценностей и (не)соблюдение прав человека в нашей стране», еще в понедельник были задержаны трое липчан, которым вменили в вину преступление, предусмотренное ст. 282.2 УК РФ («организация деятельности экстремистской организации»). По этому же уголовному делу еще пять человек были допрошены в УФСБ по Липецкой области.
Обвинение Свидетелей Иеговы в причастности к деятельности экстремистской организации связано с тем, что в апреле 2017 года Верховный суд России принял решение о признании Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России и 395 местных религиозных организаций Свидетелей Иеговы экстремистскими. Правозащитники и ИАЦ «СОВА» считают, что это решение, повлекшее за собой массовое преследование верующих в уголовном порядке, не имело законных оснований, и расценивают его как проявление религиозной дискриминации. Липецкая область стала 49-м регионом России, где в отношении Свидетелей Иеговы возбуждены уголовные дела по обвинению в экстремизме.
Примечательно, что в декабре прошлого года президент России Владимир Путин назвал «полной чушью» причисление свидетелей Иеговы к экстремистским организациям и призвал «внимательно с этим разобраться». На заседании Совета по правам человека он пообещал, что изучит вопрос вместе с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым. Так глава государства впервые за полтора года с момента запрета деятельности организации публично высказался по этому поводу.
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