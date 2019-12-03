Погода в Липецке

сегодня, 17:01

В Липецкой области небольшой снег и до -6

321
#снегопад
В Липецкой области небольшой снег и до -6

В ближайшие двое суток Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов с запада, которые принесут осадки различной интенсивности. 

Но уже 6 декабря регион окажется на северо-западной периферии антициклона — осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят: 4 декабря - 3-5 градусов мороза, что около климатической нормы, 5 декабря — 0-2 градуса мороза, что на 2-4 градуса выше нормы, 6 декабря — около нуля градусов, что на 4-6 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер западный, 9-14 м/сек. Температура ночью составит от 4 до 9 градусов мороза, днем будет от 1 до 6 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков.
Температура ночью будет от 5 до 7 градусов мороза, днем она составит от 1 до 3 градусов мороза.

День 4 декабря стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +8 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1952 году – 30 градусов мороза.

321
#снегопад

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