сегодня, 17:01
В Липецкой области небольшой снег и до -6
В ближайшие двое суток Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов с запада, которые принесут осадки различной интенсивности.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер западный, 9-14 м/сек. Температура ночью составит от 4 до 9 градусов мороза, днем будет от 1 до 6 градусов мороза.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков.
Температура ночью будет от 5 до 7 градусов мороза, днем она составит от 1 до 3 градусов мороза.
День 4 декабря стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +8 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1952 году – 30 градусов мороза.
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