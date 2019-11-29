33 минуты назад
Везший в Липецк партию наркотиков дилер приговорен к 8 годам лишения свободы
Каширский городской суд Московской области вынес приговор по уголовному делу в отношении мужчины, который осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 Уголовного кодекса РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).
Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил злоумышленнику наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает Генпрокуратура РФ.
Оса