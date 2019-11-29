Происшествия

33 минуты назад

Везший в Липецк партию наркотиков дилер приговорен к 8 годам лишения свободы

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#наркотики #суд
Везший в Липецк партию наркотиков дилер приговорен к 8 годам лишения свободы

Каширский городской суд Московской области вынес приговор по уголовному делу в отношении мужчины, который осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 Уголовного кодекса РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).

Установлено, что подсудимый намеревался сбыть в городе Липецке крупную партию героина путём оборудования тайников-закладок. Однако правоохранительные органы пресекли его противоправные действия. На специальном посту ДПС на 111 км автодороги М-4 «Дон» в городском округе Кашира автомобиль под управлением мужчины остановлен, находившееся в салоне автомобиля наркотическое средство массой более 1,5 кг изъято из незаконного оборота.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил злоумышленнику наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает Генпрокуратура РФ.
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#наркотики #суд

Комментарии (1)

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Оса

18 минут назад
Затаился а то вдруг попрошу о чем то
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