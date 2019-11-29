Везший в Липецк партию наркотиков дилер приговорен к 8 годам лишения свободы

Каширский городской суд Московской области вынес приговор по уголовному делу в отношении мужчины, который осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 Уголовного кодекса РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).

Установлено, что подсудимый намеревался сбыть в городе Липецке крупную партию героина путём оборудования тайников-закладок. Однако правоохранительные органы пресекли его противоправные действия. На специальном посту ДПС на 111 км автодороги М-4 «Дон» в городском округе Кашира автомобиль под управлением мужчины остановлен, находившееся в салоне автомобиля наркотическое средство массой более 1,5 кг изъято из незаконного оборота.



Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил злоумышленнику наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает Генпрокуратура РФ.

