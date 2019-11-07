Липецкий силач выиграл чемпионат Евразии и в 41 год стал мастером спорта России (ФОТО)

Евгений Кузнецов доказал, что и в силовых видах спорта нет ничего невозможного.

Одним из триумфаторов прошедшего в Воронеже чемпионата Евразии по пауэрлифтингу и его отдельным движениям (по версии Союза пауэрлифтеров России - СПР) и V "Кубка Черноземья. Ярость викинга" стал липчанин Евгений Кузнецов.

Наш земляк выступал среди ветеранов 40-44 лет в весовой категории до 110 кг в жиме штанги лежа в специальной софт-экипировке, которая помогает несколько улучшить результат атлета. В своем лучшем подходе Кузнецов взял вес 240 кг (см. видео), при том что сам он весит в два с лишним раза меньше – 109 кг.

Никто из конкурентов повторить результат липчанина не сумел. Ближайший преследователь осилил 210 кило. Евгений стал чемпионом Евразии и заодно выполнил норматив мастера спорта России. И это в 41 год!

Как сообщил GOROD48 тренер чемпиона Денис Григорьев, его ученик занимается силовыми видами спорта несколько лет. При этом его прогрессу завидуют бывалые атлеты, ведь всего за год Кузнецов прибавил к своему результату в жиме 52 кг!







Победа в Воронеже пока стала главной в спортивной карьере Евгения. Но останавливаться на достигнутом он не намерен и сейчас вместе с другими ведущими липецкими атлетами готовится к чемпионату мира по пауэрлифтингу (версия WRPF) в Москве 8 декабря.