Общество

сегодня, 16:35

До эпидемии ОРВИ Липецку еще далеко

3 391
#Грипп #ОРВИ
До эпидемии ОРВИ Липецку еще далеко

3,7 тысяч жителей региона заболели за неделю, но для осени это обычные цифры.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области, за минувшую неделю в регионе заболели ОРВИ 3 700 человек.

Случаев гриппа в Липецкой области пока не зарегистрировано. 75 % всех заболевших составляют дети.

В ведомстве отметили, что до эпидемии липчанам пока далеко. Уровень заболевания носит сезонный характер, и до эпидпорога региону не хватает 25,7 % заболевших.

Вместе с тем продолжается прививочная компания. Прививки от гриппа сделали уже более 400 тысяч жителей, что составляет 35 % населения региона.

Фото gorodok.bz


3 391
#Грипп #ОРВИ

Комментарии (3)

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123

55 минут назад
какое тепло стоит даже ночью плюсовые показатели тепло жаль солнца нет дождливо
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Психиатр

сегодня, 16:50
Зато больных на всю голову полным-полно, даже уже статистика зашкаливает!
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Серый

сегодня, 16:44
Статисты зайдите в детскую поликлинику и посмотрите.
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