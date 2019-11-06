До эпидемии ОРВИ Липецку еще далеко

3,7 тысяч жителей региона заболели за неделю, но для осени это обычные цифры.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области, за минувшую неделю в регионе заболели ОРВИ 3 700 человек.

Случаев гриппа в Липецкой области пока не зарегистрировано. 75 % всех заболевших составляют дети.

В ведомстве отметили, что до эпидемии липчанам пока далеко. Уровень заболевания носит сезонный характер, и до эпидпорога региону не хватает 25,7 % заболевших.

Вместе с тем продолжается прививочная компания. Прививки от гриппа сделали уже более 400 тысяч жителей, что составляет 35 % населения региона.



Фото gorodok.bz

