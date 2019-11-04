Спорт

сегодня, 22:18

Липецкие волейболистки остановились в шаге от громкой сенсации

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#Волейбол
Липецкие волейболистки остановились в шаге от громкой сенсации

Всего пары удачных розыгрышей мячей не хватило, чтобы сокрушить команду суперлиги на ее площадке.

Волейбольный «Липецк» сегодня провел второй матч в полуфинальном турнире Кубка России в Санкт-Петербурге.

Соперницами липчанок стали девушки из местной «Ленинградки», выступающей в суперлиге. Несмотря на то, что встречались команды разного уровня, матч получился упорным и хозяйки трафлекса смогли сломить сопротивление нашей команды только на тай-брейке. Более того, после двух партий «Липецк» неожиданно был впереди – 2:0.

В первом сете липецкие девчата взяли верх – 25:21, а затем и вовсе «уничтожили» более именитых соперниц – 25:13.

Для победы в матче, которая стала бы главной сенсацией Кубка, требовалось выиграть еще одну партию И Липецк был к этому близок! Но, увы – в самой концовке «Ленинградка» все же сумела перетащить удачу на свою сторону, победив в минимальным преимуществом – 25:23.

В четвертом отрезке доминировали уже хозяйки – 25:11, а в укороченной пятой партии они оказались сильнее 15:11.

Поражение лишило шансов «Липецк» на выход в финал Кубка, но, тем не менее, команде не должно быть стыдно. Самой результативной у гостей стала Ирина Сазонова, принесшая 22 очка. 21 балл, причем 7 из них на блоке в общую копилку положила легионер из Украины Светлана Дросман.

Напомним, что вчера липчанки выиграли одну партию у действующих чемпионок и обладательниц Кубка России столичного «Динамо» (итог встреч – 1:3). Уже тогда главный тренер нашей команды Андрей Смирнов отметил, что клубы суперлиги не всегда серьезно настраиваются на поединки с младшими по рангу.

- Команды суперлиги пытаются сыграть на мастерстве, которого, я считаю, пока не так много, чтобы так {пренебрежительно} относиться к командам высшей лиги, - приводит его слова сайт Всероссийской федерации волейбола.

Сегодня у липчанок чуть было не получилось наказать соперниц за это.

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#Волейбол

Комментарии (1)

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Аспирант

45 минут назад
Всё очень По-пипецки: - Ну а вот "ЕСли б.....", да "Кабы......" =*****
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