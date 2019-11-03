Тягаться с чемпионками России липецким волейболисткам пока рано

"Динамо" отдало нашей команде первый сет, но затем легко взяло свое в Кубке России.

Сегодня в спортивном комплексе «Сибур-Арена» в Санкт-Петербурге стартовал полуфинальный турнир Кубка России по волейболу. «Липецку» в первом же матче достался серьезнейший соперник – действующий чемпион страны столичное «Динамо». Чуда не произошло, и наша команда уступила – 1:3.

«Динамо», за которое в свое время выступала лучшая российская волейболистка XXI века Екатерина Гамова, было и остается законодателем мод в российском женском волейболе. В прошлом сезоне бело-голубые в суперлиге на предварительном этапе выиграли 20 матчей из 22-х, а затем уверенно прошли и плей-офф, в 21-й раз (!) выиграв чемпионат страны (14 титулов были завоеваны в СССР, 7 – в России).

Нынешний сезон у них не очень задался: поражения от «Уралочки-НТМК» - 1:3 и даже саратовского «Протона» - 2:3 при единственной победе в 3-х сыгранных на данный момент встречах над челябинским «Динамо_Метаром» - 3:0.

Но все равно для «Липецка» эта команда, за которую, к слову, выступает бывшая наша волейболистка Наталья Кроткова (Ходунова), пока является непреодолимым препятствием. Тем удивительнее результат первой партии – 25:21 в пользу липчанок. Однако дальнейшие события показали, что столичные девушки, видимо, решили поиграть с командой Андрея Смирнова в «кошки-мышки»: три следующих сета завершились уверенными победами «Динамо» - 25:13, 25:18, 25:19.

Расстраиваться, конечно, не стоит. Ведь для «Липецка» выход в полуфинал уже сам по себе является достижением. Команде остается играть по олимпийскому принципу: «Главное не победа, а участие». Завтра, 4 ноября нашим девушкам предстоит встреча с хозяйками трафлекса из «Ленинградки», а 5 ноября – игра с «Динамо» (Краснодар). Все соперники являются клубами суперлиги т.е. выступают на более высоком уровне, чем «Липецк».

Напомним, что наивысшим достижением липецкой команды в Кубке России является выход в финал в 2001 году, где липчанки уступили ЦСКА. Но тогда в Липецке был совершенно другой спорт и совершенно другой волейбол.