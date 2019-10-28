Происшествия

26 минут назад

В Липецке ГАЗель перевернулась после столкновения с ВАЗом

402
#дтп
В Липецке ГАЗель перевернулась после столкновения с ВАЗом

В аварии никто не пострадал

Сегодня на улице Гагарина столкнулись ВАЗ и ГАЗель. Грузовик после удара опрокинулся на бок.

В аварии никто не пострадал.

На место происшествия выехали сотрудники ГУ МЧС России по Липецкой области, чтобы пролить водой вытекшее топливо, исключив возгорание.
402
#дтп

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецке осужден бывший полицейский за торговлю наркотиками
#наркотики
В Липецке осужден бывший полицейский за торговлю наркотиками

9 минут назад

Происшествия
Липецкие пожарные рассказали о спасении женщины и троих детей из горящей квартиры
#пожар #дети #спасение
5
Липецкие пожарные рассказали о спасении женщины и троих детей из горящей квартиры

55 минут назад

Происшествия
Контрабандиста приговорили в Липецке к крупному штрафу
#контрабанда
4
Контрабандиста приговорили в Липецке к крупному штрафу

сегодня, 10:33

Происшествия
В Липецкой области погиб водитель автомобиля врезавшегося в столб
#дтп
5
В Липецкой области погиб водитель автомобиля врезавшегося в столб

сегодня, 10:24

Происшествия
В Военном городке разбилась при падении с высоты 15-летняя школьница
#несчастный случай
161
В Военном городке разбилась при падении с высоты 15-летняя школьница

сегодня, 10:11

Происшествия
Ельчанин лишился в парке своего iPhone
#кража #парк #телефон
6
Ельчанин лишился в парке своего iPhone

сегодня, 09:19

Происшествия