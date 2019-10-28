Происшествия
26 минут назад
В Липецке ГАЗель перевернулась после столкновения с ВАЗом
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В аварии никто не пострадал
Сегодня на улице Гагарина столкнулись ВАЗ и ГАЗель. Грузовик после удара опрокинулся на бок.
В аварии никто не пострадал.
На место происшествия выехали сотрудники ГУ МЧС России по Липецкой области, чтобы пролить водой вытекшее топливо, исключив возгорание.
В аварии никто не пострадал.
На место происшествия выехали сотрудники ГУ МЧС России по Липецкой области, чтобы пролить водой вытекшее топливо, исключив возгорание.
402