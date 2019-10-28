В Липецке ГАЗель перевернулась после столкновения с ВАЗом

В аварии никто не пострадал

Сегодня на улице Гагарина столкнулись ВАЗ и ГАЗель. Грузовик после удара опрокинулся на бок.



В аварии никто не пострадал.



На место происшествия выехали сотрудники ГУ МЧС России по Липецкой области, чтобы пролить водой вытекшее топливо, исключив возгорание.

