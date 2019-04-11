Заброшенное здание Министерства обороны стало местом развлечений школьников

Депутат областного Совета Андрей Трофименков обратился в мэрию Липецка с просьбой закрыть опасный объект от подростков.

На страничку в соцсетях депутата областного Совета Андрея Трофименкова поступило сообщение от обеспокоенных появлением подростков на объекте незавершенного строительства на территории Военного городка в Липецке. Сообщение сопровождалось видеосъемкой опасных детских забав в заброшенной многоэтажке.- Я обратил внимание на это здание еще осенью прошлого года. Это семиэтажное брошенное сооружение является местом сбора наркоманов, там проходят квесты, школьники-руферы рискуют жизнью ради красивых фото, - говорит GOROD48 областной депутат.- Я обращался с депутатским запросом в администрацию Липецка и мне сообщили, что здание принадлежит ФГКУ «Центральное территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны. Какие сроки решения этого вопроса? Когда это безобразие, портящее вид нашего города, будет реконструировано? Требую ускорить диалог городских органов власти с Министерством обороны по решению судьбы заброшенного здания на улице Игнатьева, так называемой рембазы, пока не случилась какая-нибудь трагедия с участием детей или подростков, - прокомментировал любительскую видеосъемку играющих на этажах долгостроя несовершеннолетних Андрей Трофименков.- Мэрия ждет ответа от Минобороны, а мы ждем действий от мэрии... Все ждут. И так несколько лет. Мы можем дождаться несчастного случая с участием подростка. И тогда бюрократическая машина, смазанная критикой СМИ и социальных сетей, сразу заработает. Поэтому повторно обращаюсь уже к новому и.о. главы Липецка Евгении Уваркиной с просьбой ускорить диалог с той структурой Минобороны, которая отвечает за свои объекты. Уверен, что Правила благоустройства города распространяются на всех собственников зданий, в том числе и таких объектов, - заметил Андрей Трофименков.