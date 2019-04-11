Общество

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Заброшенное здание Министерства обороны стало местом развлечений школьников

23 1980
#незавершенка
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Заброшенное здание Министерства обороны стало местом развлечений школьников

Депутат областного Совета Андрей Трофименков обратился в мэрию Липецка с просьбой закрыть опасный объект от подростков.

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На страничку в соцсетях депутата областного Совета Андрея Трофименкова поступило сообщение от обеспокоенных появлением подростков на объекте незавершенного строительства на территории Военного городка в Липецке. Сообщение сопровождалось видеосъемкой опасных детских забав в заброшенной многоэтажке.

- Я обратил внимание на это здание еще осенью прошлого года. Это семиэтажное брошенное сооружение является местом сбора наркоманов, там проходят квесты, школьники-руферы рискуют жизнью ради красивых фото, - говорит GOROD48 областной депутат.


- Я обращался с депутатским запросом в администрацию Липецка и мне сообщили, что здание принадлежит ФГКУ «Центральное территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны. Какие сроки решения этого вопроса? Когда это безобразие, портящее вид нашего города, будет реконструировано? Требую ускорить диалог городских органов власти с Министерством обороны по решению судьбы заброшенного здания на улице Игнатьева, так называемой рембазы, пока не случилась какая-нибудь трагедия с участием детей или подростков, - прокомментировал любительскую видеосъемку играющих на этажах долгостроя несовершеннолетних Андрей Трофименков.

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- Мэрия ждет ответа от Минобороны, а мы ждем действий от мэрии... Все ждут. И так несколько лет. Мы можем дождаться несчастного случая с участием подростка. И тогда бюрократическая машина, смазанная критикой СМИ и социальных сетей, сразу заработает. Поэтому повторно обращаюсь уже к новому и.о. главы Липецка Евгении Уваркиной с просьбой ускорить диалог с той структурой Минобороны, которая отвечает за свои объекты. Уверен, что Правила благоустройства города распространяются на всех собственников зданий, в том числе и таких объектов, - заметил Андрей Трофименков.
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23 1980
#незавершенка
1

Комментарии (23)

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4 минуты назад
Мы там ц.л.и ломаем нашим одноклассницам
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Комиссару

4 минуты назад
Это слово пишется с двумя с.Эх неуч,но с умными коментами.
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комисар

11 минут назад
Юпитер, (среднего рода) ты правильно заметило. коуч из моск вы для адм.Лип ОБЛ нанятой по знакомству и за БАБЛОО это и был первый сеанс твоего НЛП ( 1- внесение в умы смуты(+ на - ) для длиннейшего переформатирования.
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Эгоист

15 минут назад
Юпитер, вот тут ты прав -- уж что умеет наше государство, так это в вину вменять что угодно, вплоть до факта твоего рождения.
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ну вот

20 минут назад
Дети сами определили где им заниматься! Надо только помочь им и разместить там секцию физподготовки!
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Юпитер

22 минуты назад
ТАК ВЫСТАВЛЯЙТЕ НА АУКЦИОН , и продавайте по ЗАВЫШЕННОЙ ЦЕНЕ ! Правда , и ЗА ЭТО ПОСАДИТЬ МОГУТ ! Потом ! ЕСЛИ ЗАХОТЯТ !
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Юпитер

23 минуты назад
просто Васильева до Липеца не добралась , ЖАЛЬ ! ЗУБАМИ ВЦЕПИЛИСЬ В ЭТИ ОБЪЕКТЫ , СОКОЛЫ !
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Юпитер

25 минут назад
Эгоист вспомни , за что свалили Сердюкова и Васильеву.28 мая 2013 стало известно, что в отношении Васильевой возбуждено новое уголовное дело — по статье «Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия». Васильевой вменяется в вину продажа по заниженной стоимости нескольких объектов недвижимости и земельных участков в Санкт-Петербурге, принадлежавших Минобороны РФ
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Жители

29 минут назад
Ни обороны ни медицины ,все развалили подельники плешивого вора
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Эгоист

30 минут назад
Вовремя не освоили обьект -- отобрать, выставить на аукцион, и все дела. Зажрались вояки, сколько денег пропадает.
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