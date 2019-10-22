сегодня, 08:00
«Эпоха «умной» домофонии
В Липецке компания «ЭР-Телеком Холдинг» (Дом.ru Телемир) сделала доступной услугу «умной» видеодомофонии
«Умная» она потому, что позволяет дистанционно контролировать доступ в подъезд и просматривать семидневный архив через мобильное приложение. А также: вызвать экстренную службу, связаться с диспетчером или консьержем, получить предупреждение о ЧС. Дополнительные возможности смогут использовать и правоохранительные органы для повышения безопасности граждан на придомовых территориях.
Об этой и о многих других возможностях интеграции программ цифровизации ЖКХ – «Безопасный двор» и «Умный дом» рассказали недавно на презентации новой услуги сотрудники ЭР-Телекома администрации города, представителям силовых структур, руководству ЖКХ и общественного самоуправления.
Умному городу в Липецке – быть!
https://lipetsk.domru.ru/domofon
"PR"