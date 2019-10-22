«Эпоха «умной» домофонии

В Липецке компания «ЭР-Телеком Холдинг» (Дом.ru Телемир) сделала доступной услугу «умной» видеодомофонии

«Умная» она потому, что позволяет дистанционно контролировать доступ в подъезд и просматривать семидневный архив через мобильное приложение. А также: вызвать экстренную службу, связаться с диспетчером или консьержем, получить предупреждение о ЧС. Дополнительные возможности смогут использовать и правоохранительные органы для повышения безопасности граждан на придомовых территориях.

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Об этой и о многих других возможностях интеграции программ цифровизации ЖКХ – «Безопасный двор» и «Умный дом» рассказали недавно на презентации новой услуги сотрудники ЭР-Телекома администрации города, представителям силовых структур, руководству ЖКХ и общественного самоуправления.

Умному городу в Липецке – быть!

https://lipetsk.domru.ru/domofon

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