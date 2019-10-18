В России

34 минуты назад

Ключевая ставка может значительно снизиться

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#ключевая ставка #ЦБ
Ключевая ставка может значительно снизиться

В ЦБ не исключают такого развития событий.

Центральный Банк России, обычно предпочитающий незначительные шаги в изменении ставки, допускает более решительное ее снижение. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу CNBC.

Она отметила, что текущая инфляция сейчас немного ниже таргета ЦБ и составляет около 3,8%. "Мы видим, что проинфляционные факторы конца 2018 года — начала 2019 года исчезли, мы видим пространство для дальнейшего снижения ставки", — заявила Набиуллина.

Как пояснила она, проинфляционные факторы конца 2018 года и начала 2019 больше не действуют. Кроме того, есть все больше свидетельств в пользу того, что существующая инфляция вызвана не только временными факторами, но и основана на долговременных тенденциях спроса. Так что если ЦБ видит, что действующие факторы и поступающая информация могут серьезно изменить прогноз, монетарная политика может стать более решительной, дополняет «Российская газета».

6 сентября совет директоров Центробанка впервые с 2014 года понизил ключевую ставку на 0,25%, до уровня 7%. Ставка снижена для стимуляции роста отечественной экономики при низкой инфляции и негативных внешних и внутренних факторах, пояснил «Известиям» генеральный директор «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.

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#ключевая ставка #ЦБ

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