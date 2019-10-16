Общество

24 минуты назад

Ельчане заметили в городе волка

3 381
#волк
Ельчане заметили в городе волка

Скорее всего, от страха собаку приняли за дикое животное.

Вчера вечером в елецком паблике появился пост-предупреждение. Местные жители заметили в черте города, между питомником и деревней Казинка, волка. Встретившие его горожане спаслись от животного, прыснув в него из газового баллончика.



Пост про волка вызвал оживленное обсуждение. Многие пользователи предполагают, что за волка приняли собаку. Такого мнения придерживается и начальник елецкой городской станции по борьбе с болезнями животных Владимир Стебенев. За 40 лет его работы он припомнит всего несколько случаев, когда в Липецкой области замечали волка. Хищников видели в районе села Донское, Первомайском заказнике, в районе Карамышево. То, что волков в Елецком районе не видели последние 5-10 лет, подтвердили в управлении по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области. 

- Конечно, появление волка не исключено, но маловероятно. На моей памяти они ни разу не заходили в город. Мы уже дали поручение обществу охотников и рыболовов, чтобы они выехали в район Казинки и обследовали территорию. Скорее всего, от страха за волка приняли собаку, - считает Владимир Стебенев. - Тем не менее, мы обязаны проверить сигнал.

Владимир Стебенев уточнил, что здоровый волк никогда не подойдет к человеку. Это ночной хищник, который опасается прямого контакта. Но если волк болен бешенством, то он может приблизиться к человеку. Хищника можно отпугнуть подручными средствами. Например, палкой.
3 381
#волк

Комментарии (3)

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а еще

11 минут назад
даже волка можно отпугнуть ценами на так называемое мясо,стоимостью ЖКХ и жизнью в целом,а так же Путиным,ЕР и светлым коммунистическим прошлым.В также их условиях-более 100лет стабильного развития не живут даже тараканы и крысы,которые эволюционируют,и только терпилоиды зависли в 1917 году.
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Фрэнк Гудвин

13 минут назад
Да всё может быть. Лисы вон регулярно в населённые пункты заходят.
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не *паслись

13 минут назад
Самый опасный волк-- это капитализм, не то что какой-то бирюк.
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