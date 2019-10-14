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В микрорайоне «Елецкий» неизвестные выкопали кусты миндаля и малины

38 884
#кража
В микрорайоне «Елецкий» неизвестные выкопали кусты миндаля и малины

Две недели назад кустарники посадили жители этого дома 

Как сообщил на своей страничке в соцсети «ВКонтакте» депутат областного совета Юрий Костин , в эти выходные на улице Тихона Хренникова и у дома №3 неизвестные выкопали кусты миндаля и малины.

Как рассказал GOROD48 Юрий Костин, эти кустарники высадили в палисаднике у дома жители и представители управляющей компании две недели назад. Купили растения на средства жильцов дома, которые они платят за содержание жилья.



- Вот так и выходит, одни благоустраивают территорию сами, не дожидаясь помощи ни от кого, а другие пользуются их трудом и неравнодушием.  Хочется, чтобы стало стыдно тем, кто это сделал. Ведь скорее всего это жители либо дома, либо микрорайона. Если они прочитают об этом в соцсетях или в СМИ, пусть им станет стыдно. Они своровали растения  у таких же простых людей.  Это, конечно, мелочи, мы посадим уже на днях новые,  и будем и дальше самостоятельно озеленять район, но хотелось бы, чтобы у кого-то прибавилось хоть немного совести.

Дом №3 на улице Хренникова оборудован камерами только с фасада дома, с торца – камер нет. Именно с прилагающей к дому территории с торца были украдены растения. Так, что найти воришек не удастся. 

38 884
#кража

Комментарии (39)

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Вообще этот

7 секунд назад
Нормальная обычная практика в администрации. Сами сажают-сами выкапывают. Потом опять сажают. А денге капает. На посадку-высадку)))
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хаха

2 минуты назад
Это та самая бабка! На свой сад.
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Сергей Богословский

3 минуты назад
И кто ж там приехал и выкопал, а? Из окон новых квартир никто не смотрел ночами? И ихт машины никто у подъездов не ставил. не охранял?А МОЖЕТ, НЕЗАЧЕМ ТАМ ПОКА САЖАТЬ ТАКУЮ КРАСОТУ ? ПОКА ТАМ САМИ "ЖИЛЬЦЫ" НЕ ПРОРОСЛИ. Сделайте сами что-то для своего района! Привыкни те к нему. ХВАТИТ НЫТЬ!
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В России

9 минут назад
Элита создана. Из граждан которые смогли вовремя-обокрасть свою страну)))
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Конечно-конечно

11 минут назад
..., депутаты и прочие граждане у на. Городские. Наворовали из казны-на коттедж. Для себя. И стали нормальными.))) это Россия! Здесь кто что может тот то и ворует. И здесь так живут все! От вверху-до низа)
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...

14 минут назад
Липчанка., это колхозники не по прописке или месту работы, это колхозаны по образу мышления и потребительскому отношению к жизни, спереть для себя, то что является общим, остальное сломать, сожрать, загадить, авось в колхозе уберут... Это то что выехало из окресных деревень, ишачить на КЛМН и здесь расплодилось считая себя градскими... А нормальные люди давно уехали или только планируют переезд из подобных гетто в пригородные коттеджи, и посадили себе миндаль и то что захотели за свой счёт...
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Гость

16 минут назад
Это Волонтёры пересадили их к администрации на Соборную площадь.
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Этот

18 минут назад
Управляющие компании. Они отмывают деньги жильцов. Это целый бизнес. По посадке. И выкапыванию))) на поле чудес в стране дураков)
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Да хоть калина

20 минут назад
я, хоть малина. Вот если рябину посадили. А они то калину. То миндаль. То ещё придумают. Как говорят голь на выдумку. Это про это)))
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Это же Елецкий

21 минуту назад
что вы хотели ! Там даже тропа маньяка есть и кучки онанистов по дороге на остановку ждут вас
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