В микрорайоне «Елецкий» неизвестные выкопали кусты миндаля и малины

Две недели назад кустарники посадили жители этого дома

Как сообщил на своей страничке в соцсети «ВКонтакте» депутат областного совета Юрий Костин , в эти выходные на улице Тихона Хренникова и у дома №3 неизвестные выкопали кусты миндаля и малины.Как рассказал GOROD48 Юрий Костин, эти кустарники высадили в палисаднике у дома жители и представители управляющей компании две недели назад. Купили растения на средства жильцов дома, которые они платят за содержание жилья.- Вот так и выходит, одни благоустраивают территорию сами, не дожидаясь помощи ни от кого, а другие пользуются их трудом и неравнодушием. Хочется, чтобы стало стыдно тем, кто это сделал. Ведь скорее всего это жители либо дома, либо микрорайона. Если они прочитают об этом в соцсетях или в СМИ, пусть им станет стыдно. Они своровали растения у таких же простых людей. Это, конечно, мелочи, мы посадим уже на днях новые, и будем и дальше самостоятельно озеленять район, но хотелось бы, чтобы у кого-то прибавилось хоть немного совести.Дом №3 на улице Хренникова оборудован камерами только с фасада дома, с торца – камер нет. Именно с прилагающей к дому территории с торца были украдены растения. Так, что найти воришек не удастся.