Микрорайон «Университетский» не будет отрезан от города на время марафона

В маршрут марафона, который пройдет в Липецке 13 октября, внесены изменения. Они позволят не останавливать движение к микрорайону «Университетский» через город.

Как сообщает пресс-служба мэрии, изначально кольцо на улице Московской было местом разворота для участников марафона. Выехать из микрорайона «Университетский», или въехать в него, можно было лишь с Елецкой трассы. Мэрия приняла решение открыть кольцо для личного и пассажирского транспорта, а спортсмены будут разворачиваться на пешеходном переходе остановки «Политехнический университет» (не добегая до кольца).







Таким образом, согласно обновленному распоряжению, ограничение движения будет действовать 13 октября с 05.00 до 17.00 на круговом маршруте: площадь Ленина-Соборная – улица Интернациональная – улица Зегеля – площадь Плеханова – улица Плеханова – улица Гагарина – площадь Авиаторов – улица Космонавтов – улица Терешковой – улица Гагарина (Железнодорожный вокзал) – улица Терешковой – улица Космонавтов – площадь Космонавтов – улица Вермишева – улица Московская – улица Вермишева – площадь Космонавтов – улица Космонавтов – улица Терешковой – улица Космонавтов – площадь Авиаторов – улица Гагарина – улица Плеханова – площадь Плеханова – улица Зегеля – улица Интернациональная – площадь Ленина-Соборная.



Кроме того, чтобы свести к минимуму неудобства, связанные с ограничением движения по данному направлению, автобус маршрута №8 будет ходить по обычной схеме. Количество единиц техники, работающей на нем, временно увеличат.



