Мошенники рассылают фальшивые уведомления о налогах

В Липецкой области участились случаи, когда собственники имущества получают поддельные уведомления об уплате налогов.





Управление ФНС России по Липецкой области сообщает об участившихся случаях, когда в адрес собственников имущества направлялись поддельные уведомления об уплате имущественных налогов, которые не имеют никакого отношения к ФНС.



В поддельных квитанциях мошенники указывают реквизиты расчетного счета, открытого в коммерческом банке, и просят налогоплательщиков перевести задолженность на указанный счёт с помощью QR-кода.



Между тем, настоящие счета, которые используются для перечисления налогов, пеней, штрафов находятся в Управлении Федерального казначейства, они не могут быть открыты в коммерческих банках. Кроме того, настоящее уведомление можно отличить от фальшивого тем, что оно приходит заказным письмом.



Налоговая служба рекомендует проверять информацию о начисленных налогах с помощью сервиса "Личный кабинет налогоплательщика".



