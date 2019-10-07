Общество

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Мошенники рассылают фальшивые уведомления о налогах

4 956
#налоги
Мошенники рассылают фальшивые уведомления о налогах

В Липецкой области участились случаи, когда собственники имущества получают поддельные уведомления об уплате налогов.

Управление ФНС России по Липецкой области сообщает об участившихся случаях, когда в адрес собственников имущества направлялись поддельные уведомления об уплате имущественных налогов, которые не имеют никакого отношения к ФНС. 

В поддельных квитанциях мошенники указывают реквизиты расчетного счета, открытого в коммерческом банке, и просят налогоплательщиков перевести задолженность на указанный счёт с помощью QR-кода. 

Между тем, настоящие счета, которые используются для перечисления налогов, пеней, штрафов находятся в Управлении Федерального казначейства, они не могут быть открыты в коммерческих банках. Кроме того, настоящее уведомление можно отличить от фальшивого тем, что оно приходит заказным письмом. 

Налоговая служба рекомендует проверять информацию о начисленных налогах с помощью сервиса "Личный кабинет налогоплательщика". 

4 956
#налоги

Комментарии (4)

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Любовь Гуридова

1 минуту назад
Ах если б жить Было можно вечно жить
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Мимо

23 минуты назад
Борис Крюк, так у нас хакеры взломают всё и вся...а доступ в интернет для них пара пустяков...тем и живут...да и проворства им не занимать...
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Да уж

35 минут назад
Все продано. * а не страна.
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Борис Крюк

40 минут назад
А теперь, уважаемые знатоки, внимание вопрос! Каким образом у злоумышленников оказались данные о имуществе граждан с ФИО и адресом?
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