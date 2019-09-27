Водитель иномарки проскочил на красный свет

Нарушителю грозит штраф.

На запись видеорегистратора попало очередное нарушение правил движения на липецких дорогах. Вчера днем водитель серого «Хэндай» пролетел по «зебре» на красный сигнал светофора. Автомобиль двигался по улице Гагарина в сторону Сокола. Водитель проигнорировал светофор на пешеходном переходе у парка «Быханов сад».









Согласно статье 12.12 КоАП, за проезд на запрещающий сигнал светофора накладывается штраф в размере 1000 рублей, а при повторном нарушении в течение года штраф составляет 5000 рублей или лишение водительских прав на срок от четырёх до шести месяцев.