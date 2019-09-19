Липчане разонравились клещам

Кусать стали реже, но опаснее - еще 3 человека заболели клещевым боррелиозом.

В управлении Роспотребнадзора отметили снижение количества людей, пострадавших от укусов клещей.

За минувшую неделю к медикам с жалобами на укусы насекомых обратились 66 человек, в том числе 19 детей – это в два с половиной раза меньше, чем в последнюю неделю августа. Вероятнее всего снижение активности насекомых связано с похолоданием и с тем, что люди начали реже выезжать на природу.

Вместе с тем на три человека увеличилось число заболевших клещевым боррелиозом. Опасную инфекцию с начала года перенесли уже 19 человек, хотя в конце августа заболевших было 16.

78,6 % укусивших людей клещей доставлены для исследования в специальные лаборатории. Каждый пятый клещ является переносчиком инфекции: 16,4% - боррелиоза, 5,0% - гранулоцитарного анаплазмоза человека, 0,9% – моноцитарного эрлихиоза человека.



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