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сегодня, 16:34

Липчане разонравились клещам

2 699
#Клещи #боррелиоз #болезнь Лайма #обработка территорий
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Липчане разонравились клещам

Кусать стали реже, но опаснее - еще 3 человека заболели клещевым боррелиозом.

В управлении Роспотребнадзора отметили снижение количества людей, пострадавших от укусов клещей.

За минувшую неделю к медикам с жалобами на укусы насекомых обратились 66 человек, в том числе 19 детей – это в два с половиной раза меньше, чем в последнюю неделю августа. Вероятнее всего снижение активности насекомых связано с похолоданием и с тем, что люди начали реже выезжать на природу.

Вместе с тем на три человека увеличилось число заболевших клещевым боррелиозом. Опасную инфекцию с начала года перенесли уже 19 человек, хотя в конце августа заболевших было 16.

78,6 % укусивших людей клещей доставлены для исследования в специальные лаборатории. Каждый пятый клещ является переносчиком инфекции: 16,4% - боррелиоза, 5,0% - гранулоцитарного анаплазмоза человека, 0,9% – моноцитарного эрлихиоза человека.

Фото m.ngs22.ru


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#Клещи #боррелиоз #болезнь Лайма #обработка территорий
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Комментарии (2)

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Таксися спаниеля анжелка

7 минут назад
Их тошнит от пипчан ,как и меня
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78,6 клещей

35 минут назад
))))))) это как?
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