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Новая жена Бондарчука очаровала соцсети

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#свадьба #Фёдор Бондарчук

Паулина Андреева запостила фото в платье.

Актриса Паулина Андреева показала, в каком платье она была на свадьбе с Федором Бондарчуком в Санкт-Петербурге. Снимок подвенечного платья она разместила на своей страничке в социальной сети. Фото набрало более 70 000 лайков. Оказалось, оно было изготовлено по индивидуальному заказу Maison Bohemique. Цена такого наряда может составлять один миллион рублей, пишут «Петербургские ведомости». Платье было подобрано с таким условием, чтобы девушка могла веселиться на собственном празднике от души. Длина наряда позволяла невесте петь и танцевать, не боясь запутаться в платье и упасть.



По данным СМИ влюбленные узаконили свои отношения еще в начале сентября, и только сейчас решили провести торжественную часть в Санкт-Петербурге. Банкет проходил в Юсуповском дворце, в режиме особой секретности. Влюбленные попросили своих гостей не делать фотографии происходящего во дворце. Далее действо было перенесено в Дома Бегловых, где журналистам удалось поработать на славу. В объективы папарацци попали и молодожены, и их знаменитые гости, пишет портал «Видео России». На празднестве прибыло около 200 гостей. Среди которых были актеры, продюсеры, светские персоны и другие известные лица.
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#свадьба #Фёдор Бондарчук

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