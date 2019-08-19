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20 минут назад
Семейная пара устроила дебош в кафе
Мужчина и женщина отдыхали на корпоративе.
Наряд вневедомственной охраны был вызван 17 августа в кафе на улице Ленинградской в Вологде. Причиной для нажатия тревожной кнопки стала потасовка на корпоративе.
Как пишет издание «Поиск Вологда», одна из участниц шумного корпоратива стала вести себя агрессивно. Пьяная женщина возмущалась по каждому поводу и сыпала претензиями в адрес администрации заведения кафе. Женщину попросили покинуть заведение, но в ответ она осыпала персонал нецензурными выражениями. Кроме того, она стала приставать к официантам, а одного из них попыталась ударить бутылкой по голове.
Росгвардейцы попросили буйную посетительницу пройти с ними в служебный автомобиль, но тут взял слово супруг, при этом мужчина успел сломать доводчик на входной двери и разбил торшер. Семью дебоширов передали в руки полиции. В отношении 36-летней вологжанки и ее 42-летнего спутника жизни составили административные материалы по факту мелкого хулиганства. Кроме того, 42-летнего мужчину привлекут к ответственности за порчу имущества.
Как пишет издание «Поиск Вологда», одна из участниц шумного корпоратива стала вести себя агрессивно. Пьяная женщина возмущалась по каждому поводу и сыпала претензиями в адрес администрации заведения кафе. Женщину попросили покинуть заведение, но в ответ она осыпала персонал нецензурными выражениями. Кроме того, она стала приставать к официантам, а одного из них попыталась ударить бутылкой по голове.
Росгвардейцы попросили буйную посетительницу пройти с ними в служебный автомобиль, но тут взял слово супруг, при этом мужчина успел сломать доводчик на входной двери и разбил торшер. Семью дебоширов передали в руки полиции. В отношении 36-летней вологжанки и ее 42-летнего спутника жизни составили административные материалы по факту мелкого хулиганства. Кроме того, 42-летнего мужчину привлекут к ответственности за порчу имущества.