В России

20 минут назад

Семейная пара устроила дебош в кафе

80
#дебош #кафе #корпоратив
Семейная пара устроила дебош в кафе

Мужчина и женщина отдыхали на корпоративе.

Наряд вневедомственной охраны был вызван 17 августа в кафе на улице Ленинградской в Вологде. Причиной для нажатия тревожной кнопки стала потасовка на корпоративе.

Как пишет издание «Поиск Вологда», одна из участниц шумного корпоратива стала вести себя агрессивно. Пьяная женщина возмущалась по каждому поводу и сыпала претензиями в адрес администрации заведения кафе. Женщину попросили покинуть заведение, но в ответ она осыпала персонал нецензурными выражениями. Кроме того, она стала приставать к официантам, а одного из них попыталась ударить бутылкой по голове.

Росгвардейцы попросили буйную посетительницу пройти с ними в служебный автомобиль, но тут взял слово супруг, при этом мужчина успел сломать доводчик на входной двери и разбил торшер. Семью дебоширов передали в руки полиции. В отношении 36-летней вологжанки и ее 42-летнего спутника жизни составили административные материалы по факту мелкого хулиганства. Кроме того, 42-летнего мужчину привлекут к ответственности за порчу имущества.
80
#дебош #кафе #корпоратив

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Курс доллара превысил 67 рублей
#курс #валюта #рубль
Курс доллара превысил 67 рублей

34 минуты назад

В России
Не дождавшаяся «скорую» женщина пропала
#пропавшие без вести
Не дождавшаяся «скорую» женщина пропала

38 минут назад

В России
Правильный майонез: ошибки потребителей и советы экспертов
#майонез
Правильный майонез: ошибки потребителей и советы экспертов

сегодня, 12:47

В России
Изменились правила проверки багажа пассажиров
#багаж #фрукты #овощи
Изменились правила проверки багажа пассажиров

сегодня, 12:41

В России
Школы попросили ограничить использование мобильников
#школа #образование #мобильный телефон
1
Школы попросили ограничить использование мобильников

сегодня, 12:28

В России
России должны $27 млрд
#долг #внешняя политика
России должны $27 млрд

сегодня, 12:22

В России