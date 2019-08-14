Общество

41 минуту назад

Твердое покрытие появилось на 26 улицах Липецка

5 323
#дорожные работы
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Твердое покрытие появилось на 26 улицах Липецка

26 участков улично-дорожной сети города отсыпано асфальтобетонной крошкой с начала сезона. В их число входят улицы районов Ситовка, Сырский рудник, Опытная, а также территории Желтых Песков, отданные под строительство многодетным семьям. 

Сегодня твердое покрытие появилось и на улице Набережная района Сселки. Сюда, как и на остальные участки, асфальтобетон доставили с объектов, которые в этом году приводят в порядок в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».  

Как сообщает администрация города, на отдельных участках привезенную крошку еще не разровняли по поверхности дорог. Работа будет завершена, как только наберется достаточное количество материала. Это позволит более рационально использовать технику и сведет к минимуму неудобства для местных жителей.  

Перечень улиц для отсыпки выбирали, основываясь на результатах опроса, проведенного управлениями округами по инициативе главы Липецка Евгении Уваркиной.  
5 323
#дорожные работы
1

Комментарии (5)

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Россия, 21 век

10 минут назад
Ржунимагу. Охерительная новость.
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Гость

11 минут назад
Полная брехня!
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гость

14 минут назад
Насчет Сселок откровенное вранье. На улицах покрытых арменстроем в 2012 году и затем потрескавшихся в 2012 году осенью, почистили кое-где ямки и замазали их. Никакого твердого покрытия , просто ямочный ремонт с буграми на раздолбанной ,покрытой сетью трещин дороге, на которой авто подскакивает, как на полосе с препятствиями.Зато не проваливается в ямы. Уж и не знаешь ,что лучше. Как же надоело вранье и показуха. Деньги на качественные дороги в с.Сселки были благополучно украдены еще в 2012 году. Тем самым, который на всю страну сказал : "да,что вы ко мне пристали с этими дорогами?" И,правда. Чего пристали?
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дурдом россия

18 минут назад
шёл 21 век цивилизованные страны осваивали технологии. а в россии осваивают твёрдое покрытие(из19 века) и то не везде....
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гость

36 минут назад
Лысый подкупил ЛГЕК выделил 10 домов в Желтых Песках для строительства домов начальству, а деньги для этого строительства выделяет Администрация липецка.
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