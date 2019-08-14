Твердое покрытие появилось на 26 улицах Липецка

26 участков улично-дорожной сети города отсыпано асфальтобетонной крошкой с начала сезона. В их число входят улицы районов Ситовка, Сырский рудник, Опытная, а также территории Желтых Песков, отданные под строительство многодетным семьям.

Сегодня твердое покрытие появилось и на улице Набережная района Сселки. Сюда, как и на остальные участки, асфальтобетон доставили с объектов, которые в этом году приводят в порядок в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



Как сообщает администрация города, на отдельных участках привезенную крошку еще не разровняли по поверхности дорог. Работа будет завершена, как только наберется достаточное количество материала. Это позволит более рационально использовать технику и сведет к минимуму неудобства для местных жителей.



Перечень улиц для отсыпки выбирали, основываясь на результатах опроса, проведенного управлениями округами по инициативе главы Липецка Евгении Уваркиной.

