Происшествия

52 минуты назад

Липчанин задержан в Крыму за распространение наркотиков

4 446
#наркотики
Липчанин задержан в Крыму за распространение наркотиков

20-летнему липчанину теперь грозит до 20-лет лишения свободы

В городе Евпатории в ходе патрулирования в районе 5-го авиагородка сотрудники патрульно-постовой службы полиции в здании заброшенного общежития по подозрению в распространении наркотических средств задержали 20-летнего жителя Липецкой области.

Парень попал в руки к полицейским в момент совершения так называемой "закладки". В ходе осмотра, проведенного совместно с сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Евпатории, у молодого человека было обнаружено и изъято 22 полимерных свертка в веществами кристаллической формы. Согласно заключению экспертизы, изъятым веществом является наркотическое средство, относящееся к так называемым «солям».

По данному факту следственным отделом ОМВД по Евпатории возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч.4 ст. 228¹ Уголовного кодекса РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

                                             
4 446
#наркотики

Комментарии (4)

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Лика

19 минут назад
Наш пострел- везде поспел.
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ьь

26 минут назад
УРРААА! крымнаш..))
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Старец 7

40 минут назад
Начало большого пути...
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выпускник чего

44 минуты назад
бизнес молодость или область будущего
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