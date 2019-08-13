Липчанин задержан в Крыму за распространение наркотиков

20-летнему липчанину теперь грозит до 20-лет лишения свободы

В городе Евпатории в ходе патрулирования в районе 5-го авиагородка сотрудники патрульно-постовой службы полиции в здании заброшенного общежития по подозрению в распространении наркотических средств задержали 20-летнего жителя Липецкой области.



Парень попал в руки к полицейским в момент совершения так называемой "закладки". В ходе осмотра, проведенного совместно с сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Евпатории, у молодого человека было обнаружено и изъято 22 полимерных свертка в веществами кристаллической формы. Согласно заключению экспертизы, изъятым веществом является наркотическое средство, относящееся к так называемым «солям».



По данному факту следственным отделом ОМВД по Евпатории возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч.4 ст. 228¹ Уголовного кодекса РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.





