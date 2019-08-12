Общество

59 минут назад

Улицу Ильича перекроют от улицы Волгоградской до улицы Зеленой перекроют движение

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#дороги #ремонт
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Улицу Ильича перекроют от улицы Волгоградской до улицы Зеленой перекроют движение

Как сообщают в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, с завтрашнего дня для ремонта будет перекрыт участок проезжей части улицы Ильича  от улицы Волгоградской до улицы Зеленой. 

Улицу Ильича с начала июня ремонтируют на средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Учитывая протяженность и загруженность улицы, было принято решение проводить ремонт в три этапа. По словам дорожников, начинающийся завтра третий из них будет самым непростым. На отрезке протяженностью около километра много съездов. Поэтому ремонт здесь существенно затруднит движение. Жителей близлежащих домов и остальных водителей призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам и при необходимости заранее выбирать альтернативные маршруты проезда.  

По информации профильного структурного подразделения, в настоящий момент работы на улице Ильича завершены на отрезках от кольцевого движения у пруда Третьего участка до улицы Зелёной, и от улицы 3 сентября до улицы Волгоградской. Всего на двух участках на обновленное основание уложено 11 тысяч кв.м. асфальта из 20 тысяч кв.м. покрытия, которое предстоит сменить. Установлено свыше 900 метров бордюров. Подготовлено основание для асфальтирования тротуаров. Также на всем протяжение улицы Ильича реконструируют водоотводной лоток. Предполагается, что основной объем работ здесь будет завершен к 1 сентября, сообщает пресс–служба администрации Липецка.

3 360
#дороги #ремонт
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Комментарии (3)

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Бонч Бруевич

27 минут назад
Опять деньги в асфальт закатывают
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Разведчик дороги до пруда

29 минут назад
ильич, только вокруг...как вариант через лес вокруг больницы. давно там не ездил, но дорога точно есть.
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ильич

51 минуту назад
и где объежать? как до пруда доехать теперь?
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