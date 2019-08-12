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Улицу Ильича перекроют от улицы Волгоградской до улицы Зеленой перекроют движение
Как сообщают в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, с завтрашнего дня для ремонта будет перекрыт участок проезжей части улицы Ильича от улицы Волгоградской до улицы Зеленой.
По информации профильного структурного подразделения, в настоящий момент работы на улице Ильича завершены на отрезках от кольцевого движения у пруда Третьего участка до улицы Зелёной, и от улицы 3 сентября до улицы Волгоградской. Всего на двух участках на обновленное основание уложено 11 тысяч кв.м. асфальта из 20 тысяч кв.м. покрытия, которое предстоит сменить. Установлено свыше 900 метров бордюров. Подготовлено основание для асфальтирования тротуаров. Также на всем протяжение улицы Ильича реконструируют водоотводной лоток. Предполагается, что основной объем работ здесь будет завершен к 1 сентября, сообщает пресс–служба администрации Липецка.
Бонч Бруевич
Разведчик дороги до пруда
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