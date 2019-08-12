Общество

18 минут назад

В Липецке состоится парад барабанщиц и мажореток

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#баранщицы #мажоретки
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В Липецке состоится парад барабанщиц и мажореток

Красочное шоу пройдет на площади областного центра культуры.

Межрегиональный шоу-конкурс ансамблей мажореток и барабанщиц откроется в 13 часов 24 августа на площади областного центра культуры, народного творчества и кино. Как сообщает учреждение культуры, зрители смогут оценить выступления участниц в самой эффектной дисциплине конкурса – «Марш-парад», демонстрирующей, помимо сложнейших маршевых перестроений, виртуозное владение различными предметами.

В концертном зале ОЦКНТ состоятся творческие состязания в номинациях «Батон», «Помпон», «Классические мажоретки», «Мажорет-шоу» и «Барабанщицы». На сцене областного центра культуры, народного творчества и кино перед зрителями выступят творческие коллективы из Липецка, Грязей, Данкова, Ельца, Усмани и города Уварово Тамбовской области, Липецкого, Добровского, Долгоруковского, Становлянского, Тербунского, Лев-Толстовского и Воловского районов Липецкой области.

- Высокое исполнительское мастерство, оригинальные элементы хореографии, смелые образы и яркие костюмы, динамичное музыкальное сопровождение делают каждый номер участников поистине уникальным, - уверены в ОЦНКТ.

Праздник на площади завершится в 16 часов торжественным парадом всех участников шоу-конкурса и грандиозным флешмобом – совместным исполнением хореографической композиции «Гусарский марш» под музыку Андрея Петрова.
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#баранщицы #мажоретки
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Комментарии (4)

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Сталин-психиатр.

1 минуту назад
От такой новости даже я охренел.
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Равшан

4 минуты назад
Парада проституток не было ни разу
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Ротор

14 минут назад
Сделайте парад мажоров.
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одни праздники

14 минут назад
ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ , больше слов НЕТ. едрисня - дебилы , сами себе землю роют.
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