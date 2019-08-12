В Липецке состоится парад барабанщиц и мажореток

Красочное шоу пройдет на площади областного центра культуры.

Межрегиональный шоу-конкурс ансамблей мажореток и барабанщиц откроется в 13 часов 24 августа на площади областного центра культуры, народного творчества и кино. Как сообщает учреждение культуры, зрители смогут оценить выступления участниц в самой эффектной дисциплине конкурса – «Марш-парад», демонстрирующей, помимо сложнейших маршевых перестроений, виртуозное владение различными предметами.



В концертном зале ОЦКНТ состоятся творческие состязания в номинациях «Батон», «Помпон», «Классические мажоретки», «Мажорет-шоу» и «Барабанщицы». На сцене областного центра культуры, народного творчества и кино перед зрителями выступят творческие коллективы из Липецка, Грязей, Данкова, Ельца, Усмани и города Уварово Тамбовской области, Липецкого, Добровского, Долгоруковского, Становлянского, Тербунского, Лев-Толстовского и Воловского районов Липецкой области.



- Высокое исполнительское мастерство, оригинальные элементы хореографии, смелые образы и яркие костюмы, динамичное музыкальное сопровождение делают каждый номер участников поистине уникальным, - уверены в ОЦНКТ.



Праздник на площади завершится в 16 часов торжественным парадом всех участников шоу-конкурса и грандиозным флешмобом – совместным исполнением хореографической композиции «Гусарский марш» под музыку Андрея Петрова.