Общество
26 минут назад
Японское кафе закрыли после заявлений липчан
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Деятельность островка с суши на фуд-корте приостановлена на 60 суток.
Советский районный суд Липецка удовлетворил иск регионального управления Роспотребнадзора и на 60 суток приостановил работу островка японской кухни «Суши в дом», расположенного на фуд-корте ТРЦ «Москва».
В ходе расследования на объекте выявлены грубые нарушения требований санитарного законодательства, представляющие угрозу здоровью и жизни потребителей, сообщают липецкие санитарные врачи.
- Проверка была инициирована из-за заявлений липчан, покупавших еду в кафе, - рассказали GOROD48 в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области. - Было выявлено, что в «Суши в дом» нарушался технологический процесс приготовления роллов и суши, а также на предприятии общественного питания отсутствовал производственный контроль качества.
В ходе расследования на объекте выявлены грубые нарушения требований санитарного законодательства, представляющие угрозу здоровью и жизни потребителей, сообщают липецкие санитарные врачи.
- Проверка была инициирована из-за заявлений липчан, покупавших еду в кафе, - рассказали GOROD48 в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области. - Было выявлено, что в «Суши в дом» нарушался технологический процесс приготовления роллов и суши, а также на предприятии общественного питания отсутствовал производственный контроль качества.
5 771
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