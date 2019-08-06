Японское кафе закрыли после заявлений липчан

Деятельность островка с суши на фуд-корте приостановлена на 60 суток.

Советский районный суд Липецка удовлетворил иск регионального управления Роспотребнадзора и на 60 суток приостановил работу островка японской кухни «Суши в дом», расположенного на фуд-корте ТРЦ «Москва».



В ходе расследования на объекте выявлены грубые нарушения требований санитарного законодательства, представляющие угрозу здоровью и жизни потребителей, сообщают липецкие санитарные врачи.



- Проверка была инициирована из-за заявлений липчан, покупавших еду в кафе, - рассказали GOROD48 в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области. - Было выявлено, что в «Суши в дом» нарушался технологический процесс приготовления роллов и суши, а также на предприятии общественного питания отсутствовал производственный контроль качества.