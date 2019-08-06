Общество

26 минут назад

Японское кафе закрыли после заявлений липчан

5 771
#роспотребнадзор #суши
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Японское кафе закрыли после заявлений липчан

Деятельность островка с суши на фуд-корте приостановлена на 60 суток.

Советский районный суд Липецка удовлетворил иск регионального управления Роспотребнадзора и на 60 суток приостановил работу островка японской кухни «Суши в дом», расположенного на фуд-корте ТРЦ «Москва».

В ходе расследования на объекте выявлены грубые нарушения требований санитарного законодательства, представляющие угрозу здоровью и жизни потребителей, сообщают липецкие санитарные врачи.

- Проверка была инициирована из-за заявлений липчан, покупавших еду в кафе, - рассказали GOROD48 в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области. - Было выявлено, что в «Суши в дом» нарушался технологический процесс приготовления роллов и суши, а также на предприятии общественного питания отсутствовал производственный контроль качества.
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#роспотребнадзор #суши
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Комментарии (5)

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Васёк

3 минуты назад
Маруся, фарфор в том году писали, закрывали
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РжуНимагу...

5 минут назад
А "Холлс" прилагается, чтобы замаскировать запах тухляка изо рта гостя, съевшего это г*вно? Оригинально! :-))
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МИРОТВОРЕЦ

10 минут назад
только после заявлений они нехотя е Б а Ш а Т делать свою работу .... а так им срать, сидят папукивают
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Олег п

15 минут назад
Черножопые обезьяны вообще охамели, травят народ
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Маруся

16 минут назад
Фарфор еще проверьте! Там вообще жесть как готовят, всем посетителям сразу можно абонемент на месяц в инфекционку! Сверху льют литры майонеза на роллы, чтоб тухляк замаскировать
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