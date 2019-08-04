19 минут назад
Названы пять самых дешевых иномарок в России
Не всегда желания покупателя совпадают с его возможностями. Тогда приходится изучать рынок для определения максимально возможного соотношения «цена – качество».
Первая строчка рейтинга досталась «японцу» Datsun on-DO. Данное транспортное средство можно приобрести в среднем за 485 тыс. рублей.. В стоимость входит комплектация автомобиля Access с двигателем, у которого заявлена мощность в 87 «лошадей», а также механической коробкой передач.
На второй строчке оказался Datsun mi-DO в исполнении кузова хэтчбэк. Его можно купить в среднем за 550 тыс. рублей. В эту стоимость входит минимальная комплектация с двигателем в 87 лошадиных сил и механической коробкой передач.
Третья строчка рейтинга принадлежит седану Renault Logan. Стоимость автомобиля – 569 тыс. рублей. Комплектация включает в себя 1.6 литровый двигатель, 82 «лошади» и механическую коробку передач.
На четвертом месте хэтчбек Renault Sandero. Его цена, комплектация и характеристики абсолютно идентичны популярному в России седану Renault Logan.
Пятое место занимает хэтчбек KIA Picanto. Его можно купить в среднем за 674 тыс. рублей.
Вторичный автомобильный рынок не рассматривался. В рейтинге были использованы лишь транспортные средства без пробега, сообщает vologda-poisk.ru