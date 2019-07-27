В мире
27 минут назад
Украинки массово оголились после оскорбления чиновника
Жительницы Украины запустили в соцсетях флешмоб
Украинки запустили флешмоб в ответ на заявление зампредседателя Запорожского облсовета Владислава Марченко о том, что откровенно одетые женщины напоминают проституток. сообщают РИА Новости. В ответ украинки начали массово выкладывать фотографии с хэштегом #забулазапитатиуМарченка (в пер. с укр. — забыла спросить у Марченко).
Накануне чиновник, уполномоченный по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, признался в фейсбуке, что считает приличных девушек "королевами". По его мнению, они никогда не станут оголяться и провоцировать этим насильников.
Девушки пишут, что оценка их внешнего вида не входит в компетенцию чиновника. В знак протеста они выкладывают свои фотографии в нижнем белье, коротких юбках и с глубоким декольте.
Резонансное заявление чиновник, уполномоченный по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, сделал 25 июля на своей странице в Facebook. Он написал, что среди его знакомых много девушек, выкладывающих фотографии в мини-юбках и купальниках, которые считают себя «королевами». При этом, по словам Марченко, таковыми не являются. Вскоре чиновник удалил свой пост из соцсети.
Накануне чиновник, уполномоченный по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, признался в фейсбуке, что считает приличных девушек "королевами". По его мнению, они никогда не станут оголяться и провоцировать этим насильников.
Девушки пишут, что оценка их внешнего вида не входит в компетенцию чиновника. В знак протеста они выкладывают свои фотографии в нижнем белье, коротких юбках и с глубоким декольте.
Резонансное заявление чиновник, уполномоченный по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, сделал 25 июля на своей странице в Facebook. Он написал, что среди его знакомых много девушек, выкладывающих фотографии в мини-юбках и купальниках, которые считают себя «королевами». При этом, по словам Марченко, таковыми не являются. Вскоре чиновник удалил свой пост из соцсети.