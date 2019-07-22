В Липецке ограничат продажу спиртного

Ограничения введут из-за митингов

Как сообщает городское управление потребительского рынка, согласовано проведение следующих публичных мероприятий, организуемых в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетированиях»:



- 23 июля – митинг на ул. Космонавтов, д.54а. Заявленная численность - 1000 человек. Время проведения – с 18.00 до 20.00 час.;

- 28.июля – митинг на пл. Петра Великого. Заявленная численность - 400 человек. Время проведения – с 09.00 до 10.00 час.



Согласно пп.8 ч.2 ст.16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания не допускается в местах массового скопления граждан в период проведения вышеуказанных мероприятий, сообщает пресс – служба администрации Липецка.



Фото: angarsk38.ru

