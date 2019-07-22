Происшествия

47 минут назад

В Липецке ограничат продажу спиртного

6 787
#запрет #спиртное
1
В Липецке ограничат продажу спиртного

Ограничения введут из-за митингов 

Как сообщает городское управление потребительского рынка,  согласовано проведение следующих публичных мероприятий, организуемых в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетированиях»:

- 23 июля  – митинг на ул. Космонавтов,  д.54а. Заявленная численность  - 1000 человек. Время проведения – с 18.00 до 20.00 час.;
- 28.июля  – митинг на пл. Петра Великого. Заявленная численность  - 400 человек. Время проведения – с 09.00 до 10.00 час.

Согласно пп.8 ч.2 ст.16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания не допускается в местах массового скопления граждан в период проведения вышеуказанных мероприятий, сообщает пресс – служба администрации Липецка. 

Фото: angarsk38.ru
6 787
#запрет #спиртное
1

Комментарии (6)

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праведный фу

6 минут назад
Перри Мейсон, хотелось бы знать повестку)))...
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Перри Мейсон

7 минут назад
праведный фу, за все хорошее, против всего плохого)))
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праведный фу

22 минуты назад
А что за митинги?
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бабка

24 минуты назад
Можно заранее закупить.
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1234

26 минут назад
Бессмысленные тупые запреты. Непонятно кому это нужно.
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То есть как бороться за

28 минут назад
свои права- то 1000 человек выходит. А как на бесплатное быдло-шоу- то от 20000 и выше. Народ деградировал полностью.
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