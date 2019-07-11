Депутаты горсовета выступили против появления у мэра еще одного советника

Сегодня на заседании комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого городского Совета парламентарии рассмотрели очередные поправки в бюджет на этот год. Комиссия собралась на две недели раньше графика, проект изменений представила главный финансист мэрии.

- Такая строчная корректировка бюджета связана с необходимостью начала процедуры торгов по водоснабжению жилого района в селе Желтые Пески и на реализацию мероприятий по благоустройству, - пояснила Татьяна Григорова.

По доходам бюджет Липецка увеличивается почти на 450 млн рублей. За счет безвозмездных поступлений (336,3 млн), а также налоговых и неналоговых доходов (111 млн). 77 миллионов направят на уменьшение дефицита бюджета в 2019 году. В бюджете появились средства на переселение из аварийного жилья - 260,4 млн руб., строительство спортплощадок на территории школ №20 и №45 – 45 млн руб., строительство объекта «Водоснабжение жилого района малоэтажной застройки в районе Желтые Пески» - 146 млн руб., благоустройство территории Липецка – 60 млн руб., приобретение и ремонт оборудования в рамках реконструкции парка «Быханов сад» - 33,6 млн руб., оформление единой группы и освещение территории скейт-парка, установку памп-трека – 10 млн руб., ремонт спортплощадок и открытых плоскостных спортсооружений на территории школ №№14,42,47,70 – 16,4 млн руб., покупку одежды сцены для Липецкого драмтеатра – 1,4 млн руб., капитальный ремонт в «Липецком Доме Музыки» - 447 тыс. руб., капремонт футбольного поля МБУ «Сокол» - 23 млн руб. и т.д.

- С учетом всех изменений бюджет Липецка по доходам составит 13 миллиардов 973 миллиона рублей, по расходам 14 миллиардов 754 миллиона, с дефицитом – 780 миллионов рублей, - уточнила Татьяна Григорова.

Как сообщает пресс-служба горсовета, кроме того, администрация города предложила выделить средства на нового помощника (советника) мэра, введенного в штат с 10 июня этого года. Аудиторы Счетной палаты города обращают внимание, что в администрации уже работают три помощника (советника), и введение дополнительной единицы приведет к росту превышения норматива расходов на оплату труда муниципальных служащих.

- Мы недавно просили муниципальную единицу для городского совета, профессиональную единицу, которая занималась бы конкурсами. Вы говорили, что это невозможно. Что это превышение норматива расходов, у нас параметры доведены, нас область просто разорвет. Сейчас у главы города уже есть три помощника, четвертого вы предлагаете, мы как должны на это отреагировать? - - возмутился спикер горсовета.

При этом, на заседании комиссии никто из чиновников не смог ответить на вопрос о необходимости введения новой ставки и функциях еще одного советника главы.

В итоге, депутаты проголосовали за принятие поправок в бюджет, кроме этой статьи расходов. Окончательное решение по внесению изменений в бюджет Липецка парламентарии примут на очередной сессии, 16 июля.