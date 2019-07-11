Общество

сегодня, 18:20

Депутаты горсовета выступили против появления у мэра еще одного советника

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#бюджет
Депутаты горсовета выступили против появления у мэра еще одного советника

Сегодня на заседании комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого городского Совета парламентарии рассмотрели очередные поправки в бюджет на этот год. Комиссия собралась на две недели раньше графика, проект изменений представила главный финансист мэрии. 

-  Такая строчная корректировка бюджета связана с необходимостью начала процедуры торгов по водоснабжению жилого района в селе Желтые Пески и на реализацию мероприятий по благоустройству, - пояснила Татьяна Григорова.

По доходам бюджет Липецка увеличивается почти на 450 млн рублей. За счет безвозмездных поступлений (336,3 млн), а также  налоговых и неналоговых доходов (111 млн). 77 миллионов направят на уменьшение дефицита бюджета в 2019 году. В бюджете появились средства на переселение из аварийного жилья -  260,4 млн руб., строительство спортплощадок на территории школ №20 и №45 – 45 млн руб., строительство объекта «Водоснабжение жилого района малоэтажной застройки в районе Желтые Пески» - 146 млн руб., благоустройство территории Липецка – 60 млн руб., приобретение и ремонт оборудования в рамках реконструкции парка «Быханов сад» - 33,6 млн руб., оформление единой группы и освещение территории скейт-парка, установку памп-трека – 10 млн руб., ремонт спортплощадок и открытых плоскостных спортсооружений на территории школ №№14,42,47,70 – 16,4 млн руб., покупку одежды сцены для Липецкого драмтеатра – 1,4 млн руб., капитальный ремонт в «Липецком Доме Музыки» - 447 тыс. руб., капремонт футбольного поля МБУ «Сокол» - 23 млн руб. и т.д.

-  С учетом всех изменений бюджет Липецка по доходам составит 13 миллиардов 973 миллиона рублей,  по расходам 14 миллиардов 754 миллиона, с дефицитом – 780 миллионов рублей, - уточнила Татьяна Григорова.

Как сообщает пресс-служба горсовета, кроме того, администрация города предложила выделить средства на нового помощника (советника) мэра, введенного в штат с 10 июня этого года. Аудиторы Счетной палаты города обращают внимание, что в администрации  уже работают три помощника (советника), и введение  дополнительной единицы приведет к росту превышения норматива расходов на оплату труда муниципальных служащих. 

- Мы недавно просили муниципальную единицу для городского совета, профессиональную единицу, которая занималась бы конкурсами. Вы говорили, что это невозможно. Что это превышение норматива расходов, у нас параметры доведены, нас область просто разорвет. Сейчас у главы города уже есть три помощника, четвертого вы предлагаете, мы как должны на это отреагировать? - - возмутился спикер горсовета.

При этом, на заседании комиссии никто из чиновников не смог ответить на вопрос о необходимости введения новой ставки и функциях еще одного советника главы.

В итоге, депутаты проголосовали за принятие поправок в бюджет, кроме этой статьи расходов. Окончательное решение по внесению изменений в бюджет Липецка парламентарии примут на очередной сессии, 16 июля.   


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#бюджет

Комментарии (18)

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Уваркиной

1 минуту назад
Нужен советник по авиации, после того как она в Сирии с летчиками покувыркалась.
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Диплом

2 минуты назад
Проверьте высшее образование Уваркиной. Диплом-липа!
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Ни куя не пойму

2 минуты назад
Вы едерасты там совсем епанулись?На 2 спортплощадки-45 лямов,на весь город 60.Сажать вас надо через одного.
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Игоряши

3 минуты назад
Давай, Тенёк, нахлабучь эту Уваренную, совсем берега путать начала.
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123

7 минут назад
А как же реконструкция Быханова сада за счет Сбера, без средств бюджета? Что же это ВРИО свои обещания не выполняет? Или у Сбера деньги кончились?
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матвей

8 минут назад
Ну началась ,извините ,хрень. Реконструкцию парка Быханов сад взял на себя Греф (зачем деньги выделять - вопрос) благоустройство города - вопрос(где когда и кто) советник мэру не нужен . Необходимо сократить аппарат мэрии на 15% - это будет легко пережить. Некоторых замов (типа Павлова )сократить , зарплату директорам школ уменьшить и эти деньги добавить учителям. В некоторых управлениях сократить чиновников среднего звена - тоже деньги появятся. И вообще давно ли горсовет рассматривал вопрос о сокращении менеджеров -чиновников.
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Викторм

10 минут назад
А с парками понятно. Воровать и воровать. Если что, всё можно на вандалов и стихию списать. Проверяющих, понятно, по паркам таскать приятнее, чем по школам. В городе сети по полвека не чинены, эти уроды новые парки закладывают...
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Да...

11 минут назад
Вот у серожи Иванова не было столько недругов и врагов. Потому что у дураков врагов не бывает. Но тут! Евгения крепись.
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Это не коммерческий ВУЗ-

17 минут назад
обратно ее на свиноферму отправить, это шарашкина контора, куда тупорые дауны ща бабки поступают.
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Викторм

18 минут назад
Постойте. А советник по перекладыванию плитки и бордюров?! Как городу без него?
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