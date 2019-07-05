Юных танцоров приглашают принять участие в театрализованном прологе Дня металлурга

Администрация города и ПАО «НЛМК» ищут таланты.

Мальчики и девочки, юноши и девушки, любящие танцевать, а также воспитанники и выпускники хореографических школ и студий смогут участвовать в одном или нескольких эпизодах театрализованного пролога мероприятия, посвященного Дню металлурга.



Как сообщили в департаменте культуры и туризма администрации Липецка, оно пройдет в рамках празднования Дня города на стадионе «Металлург». 17 июля в 18:00 здесь начнется масштабное действо. Постановкой хореографических композиций театрализованного пролога будут заниматься ведущие педагоги Липецка, а также специалисты, приглашенные из других городов.



Заявки принимаются от совершеннолетних танцоров или родителей юных талантов по телефону 55-91-70.



