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Юных танцоров приглашают принять участие в театрализованном прологе Дня металлурга

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#День Металлурга
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Юных танцоров приглашают принять участие в театрализованном прологе Дня металлурга

Администрация города и ПАО «НЛМК» ищут таланты.

Мальчики и девочки, юноши и девушки, любящие танцевать, а также воспитанники и выпускники хореографических школ и студий смогут участвовать в одном или нескольких эпизодах театрализованного пролога мероприятия, посвященного Дню металлурга.

Как сообщили в департаменте культуры и туризма администрации Липецка, оно пройдет  в рамках празднования Дня города на стадионе «Металлург». 17 июля в 18:00 здесь начнется масштабное действо. Постановкой хореографических композиций театрализованного пролога будут заниматься ведущие педагоги Липецка, а также специалисты, приглашенные из других городов.

Заявки принимаются от совершеннолетних танцоров или родителей юных талантов по телефону 55-91-70.

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#День Металлурга
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