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Wildberries запретили выгружать товар во дворе дома в Липецке

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#торговля
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Wildberries запретили выгружать товар во дворе дома в Липецке

На работу склада пожаловались соседи торговой компании.

Судья Правобережного районного суда Липецка рассмотрел иск регионального отделения Роспотребнадзора к компании Wildberries. Специалист ведомства установил, что один из складов-магазинов компании нарушает санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации жилых помещений.

Причиной для разбирательства в суде стала жалоба жильцов многоэтажки, в которой расположен офис Wildberries. Липчане сообщили в Роспотребнадзор о том, что страдают от постоянного шума, при загрузке товара с торца дома. Представитель Wildberries нарушение не оспаривал, однако полагал, что ответственность должна нести организация, осуществляющая привоз и разгрузку товара.

Суд признал Wildberries виновным в совершении административного правонарушения по ст.6.4 КоАП РФ и на 90 суток приостановил погрузку-выгрузку товаров с торцевой части жилого дома.

Фото: zis24.ru
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#торговля
2

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